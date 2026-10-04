Triều Tiên nói gì về vụ phóng thử tên lửa mới nhất?

Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 3/10 tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bay cơ động, được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, anh trai bà đã giám sát vụ thử tên lửa mang tính chiến lược này.

"Tên lửa này có thể thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), khiến việc đánh chặn nó trở nên vô cùng khó khăn", bà Kim Yo Jong nhấn mạnh.

Chương trình tin tức trên TV ở Seoul, Hàn Quốc, đưa tin về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 3/10/2026. Ảnh: AP/Ahn Young-joon.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển từ khu vực Wonsan vào ngày 3/10 và tên lửa bay xa hơn 700 km.

Vụ phóng thử hôm 3/10 tại Wonsan là sự kiện mới nhất trong những cuộc phô trương sức mạnh quân sự của Triều Tiên trong những tuần gần đây, bao gồm các vụ thử tên lửa, cuộc tập trận bắn đạn thật và việc đưa vào biên chế một tàu chiến mới,...

JCS cho biết quân đội nước này đã tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng Triều Tiên phóng thêm tên lửa.

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