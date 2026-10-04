Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên nói gì về vụ phóng thử tên lửa mới nhất?

Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 3/10 tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bay cơ động, được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, anh trai bà đã giám sát vụ thử tên lửa mang tính chiến lược này.

"Tên lửa này có thể thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), khiến việc đánh chặn nó trở nên vô cùng khó khăn", bà Kim Yo Jong nhấn mạnh.

ap26276004359123.jpg
Chương trình tin tức trên TV ở Seoul, Hàn Quốc, đưa tin về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 3/10/2026. Ảnh: AP/Ahn Young-joon.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển từ khu vực Wonsan vào ngày 3/10 và tên lửa bay xa hơn 700 km.

Vụ phóng thử hôm 3/10 tại Wonsan là sự kiện mới nhất trong những cuộc phô trương sức mạnh quân sự của Triều Tiên trong những tuần gần đây, bao gồm các vụ thử tên lửa, cuộc tập trận bắn đạn thật và việc đưa vào biên chế một tàu chiến mới,...

JCS cho biết quân đội nước này đã tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng Triều Tiên phóng thêm tên lửa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên phóng tên lửa hồi tháng 4/2026

Nguồn video: VNA
#Triều Tiên #Triều Tiên phóng thử tên lửa #tên lửa đạn đạo Triều Tiên #vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên #Hàn Quốc #Nhật Bản

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển, một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên.

AP đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan ven biển phía đông Triều Tiên vào ngày 12/9. Các tên lửa này bay xa khoảng 250 km theo hướng ra vùng biển phía đông của Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ về các vụ phóng của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phóng thử tên lửa trước thềm cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển. Đây là vụ thử vũ khí thứ hai của Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một tuần.

AP dẫn thông tin từ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên ngày 12/8 đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo thứ hai chỉ trong chưa đầy một tuần, được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự chung sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Một tên lửa đạn đạo, được phóng từ khu vực ven biển phía đông Wonsan của Triều Tiên vào khoảng 6 giờ sáng, đã bay hơn 700 km", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao.

Theo AP, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi đây là một bước phát triển nhằm tăng cường khả năng quân sự chiến lược của đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 cho biết, ông Kim đã theo dõi cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất được nâng cấp mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Theo KCNA, lực đẩy tối đa của động cơ đạt 2.500 kilonewton (kN), tăng so với khoảng 1.971 kN được ghi nhận trong một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn tương tự hồi tháng 9/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới