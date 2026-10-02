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Quân sự - Thế giới

Mỹ điều thêm tàu sân bay, hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông

Mỹ mới đây điều tàu sân bay thứ ba cùng khoảng 9.000 binh sĩ tới Trung Đông.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 1/10 cho biết nước này đang điều động tàu sân bay thứ ba cùng khoảng 9.000 binh sĩ tới Trung Đông.

"Nhóm tàu đang trên đường tới Trung Đông chở tổng cộng hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ", nguồn tin cho hay.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, 3 tàu sân bay có thể sẽ có mặt trong khu vực ngay từ cuối tháng 10. Các tàu sân bay USS George HW Bush và USS George Washington hiện đang ở trong khu vực. Tàu USS George Washington vốn thường được triển khai đến Thái Bình Dương nhưng nó đã được điều đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln.

Động thái này cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong cuộc xung đột với Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang đến gần. Đây cũng là dấu hiệu mới cho thấy cuộc xung đột có thể trở nên phức tạp hơn.

Việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông diễn ra khi Tổng thống Trump một lần nữa cảnh báo về cuộc tấn công mới nhằm vào Iran có thể sắp xảy ra. Nhà lãnh đạo Mỹ không loại trừ khả năng leo thang căng thẳng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới.

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 1/10, Tổng thống Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất từ ​​Iran, cho rằng đề nghị này "chưa đủ tốt và chưa đạt yêu cầu".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran và Mỹ đạt thỏa thuận ban đầu hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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