Danis Nguyễn: Từ nghệ sĩ xăm hình tới ông trùm phản diện ‘Trại buôn người’

Danis Nguyễn gây chú ý qua hai dự án lớn trong năm 2026, đặc biệt vai phản diện Mao Đại trong 'Trại buôn người' nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong năm 2026, Danis Nguyễn đã tham gia 2 dự án điện ảnh lớn “Trại buôn người” và "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh", tạo được dấu ấn trong lòng công chúng.

“Ông trùm” phản diện Mao Đại

Những ngày qua, sức nóng của bộ phim điện ảnh “Trại buôn người” đã khuấy đảo phòng vé với loạt thành tích ấn tượng. Nhờ vậy, dàn diễn viên của “Trại buôn người” cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Một trong những nhân vật phản diện tạo được ấn tượng chính là trùm cuối Mao Đại. Vẻ điềm tĩnh đến lạ kỳ, dưới vỏ bọc của một doanh nhân tập đoàn đa quốc gia M, chuyên làm từ thiện với các dự án vì cộng đồng, Mao Đại xây dựng cho mình đế chế lừa đảo tại nhiều đất nước.

Ông trùm Mao Đại trong “Trại buôn người”. Ảnh: NVCC

“Điều khó nhất với nhân vật này chính là làm sao lột tả được toàn bộ sự tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm coi con người như một công cụ kiếm tiền và sẵn sàng loại bỏ khi hết giá trị lợi dụng nhưng lại xem đó là việc hiển nhiên, diễn ra hằng ngày”, Danis chia sẻ về Mao Đại trong phim.

Để có được màn hóa thân xuất sắc trong “Trại buôn người”, Danis Nguyễn đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về các hình tượng ông trùm trên thế giới, cách họ hành xử với đàn em và thái độ của họ trước cái ác. Nhờ sự cộng hưởng ăn ý từ Quách Ngọc Ngoan và Pông Chuẩn, nhân vật “trùm cuối” Mao Đại đã tạo dấu ấn, được khán giả đón nhận nhiệt tình. Tuyến phản diện của phim cũng là tuyến gây nên nỗi ám ảnh tột cùng với người xem khi tới rạp vì một loạt các thủ đoạn tra tấn, kìm kẹp, hành hạ không thương tiếc các nạn nhân trong trại buôn người, nhờ đó góp phần mang lại thành công cho bộ phim.

Trong những ngày cine tour vừa qua, rất nhiều khán giả đã nhận ra “tân binh” Danis Nguyễn. Họ bày tỏ niềm thích thú và dành cho anh nhiều lời động viên, khích lệ. “Với tôi, đó là món quà lớn nhất khi tham gia nghệ thuật”, Danis Nguyễn hồ hởi.

Dấu ấn trong "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh"

Ngoài "Trại buôn người", trong năm 2026, Danis Nguyễn còn góp mặt trong dự án phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh".

Ở "Hộ linh tráng sĩ", Danis Nguyễn vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc, một nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn mỹ thuật của dự án. Việc tham gia một dự án được đầu tư kinh phí khủng, làm việc với một ê-kíp hùng hậu là trải nghiệm đáng nhớ của anh.

Danis chia sẻ rằng anh phải tham khảo rất nhiều tư liệu và học hỏi từ anh chị em đồng nghiệp để diễn cho ra được thần thái của một Định quốc công – văn võ song toàn.

Danis Nguyễn vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc trong phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh: NVCC

Danis Nguyễn có nhiều kỷ niệm khi tham gia dự án phim. Ảnh: NVCC

Những ngày quay phim cùng ê-kíp là kỷ niệm Danis Nguyễn không bao giờ quên. Cũng nhờ những ngày miệt mài trên phim trường Ninh Bình, anh có thêm nhiều người bạn tâm đầu ý hợp như: Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn… Chính họ là những người đã cho anh nhiều góp ý hữu ích để hoàn thiện vai diễn Định quốc công.

Danis Nguyễn và diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Ảnh: NVCC

Tự nhận mình là “tân binh U50” của làng điện ảnh nhưng thực ra trước đó Danis Nguyễn đã có cơ hội chạm ngõ với phim trường thông qua việc làm cố vấn hình xăm trong Vệ sĩ Sài Gòn (2016), cameo trong Em chưa 18 (2017), Chị ngã em nâng (2025). Chính những trải nghiệm đó đã mang lại cho anh niềm yêu thích đặc biệt với điện ảnh. Vì thế khi nhận được lời mời từ hai dự án lớn trong năm 2026, Danis Nguyễn thực sự trân trọng và xem đó là duyên với nghề.

“Được sống cuộc đời của nhân vật, được nhìn đời dưới lăng kính của nhân vật trong phim khiến tôi hào hứng, phấn khích tột độ, nó mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt giúp tôi có thêm cảm hứng trong sáng tạo”, Danis Nguyễn bộc bạch.

Danis Nguyễn là nghệ sĩ xăm trước khi bén duyên điện ảnh. Ảnh: NVCC

Hậu phương vững chắc

Trên phim trường hay trong các sự kiện, người ta luôn thấy bóng dáng của một mỹ nhân cá tính đi cạnh Danis Nguyễn chăm lo từng bữa ăn, chải chuốt từng bộ trang phục cho chồng. Hà Mai Phương - cô gái mê xăm mình nổi danh trong giới trẻ Sài thành năm nào giờ đã là bà mẹ 3 con nhưng vẫn một lòng đi cạnh ông xã để lo lắng chu toàn.

Danis Nguyễn cầu hôn vợ năm 2007 nhưng mãi tới 10 năm sau họ mới tổ chức đám cưới khi đã có con gái đầu lòng. Tới nay, Danis Nguyễn luôn tự hào khi nhắc về tổ ấm nhỏ của mình. Các con cũng chính là động lực để anh cố gắng.

Danis Nguyễn và bà xã Mai Phương. Ảnh: NVCC

Tổ ấm nhỏ của Danis Nguyễn. Ảnh: NVCC

Nam diễn viên được gia đình ủng hộ khi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Không chỉ có vợ và các con ủng hộ, Danis Nguyễn còn được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ mẹ vợ. Ở tuổi 62, bà vẫn miệt mài tập luyện boxing hằng ngày, tự mình lái xe đi chợ nấu nướng chăm lo cho con cháu. Trong chuyến cine tour “Trại buôn người” vừa qua, bà gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện ủng hộ con rể và đoàn phim.

Sau “Trại buôn người”, Danis Nguyễn chuẩn bị tham gia một dự án điện ảnh lớn sẽ ra rạp vào năm sau. Đây là vai diễn hoàn toàn khác so với Mao Đại nên anh hồi hộp chờ đợi để được lên phim trường.

“Tôi may mắn khi trở lại với điện ảnh 2026 lại liên tiếp nhận được những lời mời đặc biệt và mỗi vai diễn lại hoàn toàn khác nhau về tạo hình, số phận. Đó chính là niềm hạnh phúc của người diễn viên, đặc biệt là tân binh như tôi”, Danis Nguyễn chia sẻ.

Danis Nguyễn đam mê hội họa. Ảnh: NVCC

Song song với điện ảnh, hội họa chính là niềm đam mê ăn sâu vào máu thịt “ông trùm”. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh lại tìm đến bảng màu và cây cọ để thỏa sức bay bổng và sáng tạo. Danis Nguyễn cũng đang ấp ủ thực hiện một triển lãm cá nhân vào năm sau để giới thiệu tới công chúng các tác phẩm của mình.