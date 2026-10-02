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Quân sự - Thế giới

Thương vong trong cuộc không kích mới nhất của Pakistan vào Afghanistan

Theo thông tin từ phía Afghanistan và Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích của Pakistan vào Afghanistan đã khiến 10 dân thường thiệt mạng. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, chính quyền Afghanistan và Liên Hợp Quốc ngày 1/10 cho biết các cuộc không kích của Pakistan vào 2 tỉnh của Afghanistan trong đêm đã khiến ít nhất 10 dân thường thiệt mạng, trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Về phần mình, Bộ Thông tin Pakistan khẳng định rằng cuộc không kích nhằm vào các nơi ẩn náu của các tay súng phiến quân tại 2 địa điểm ở Afghanistan, với báo cáo ban đầu cho thấy 22 tay súng đã bị loại bỏ. Bộ này chưa đưa ra bình luận ngay về thông tin dân thường thiệt mạng. Số liệu về tay súng phiến quân thiệt mạng cũng chưa thể được xác minh độc lập.

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Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc tấn công được cho là do Pakistan thực hiện tại tỉnh Helmand, Tây Nam Afghanistan, ngày 1/10/2026. Ảnh: AP/Abdul Khaliq.

Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) xác nhận ít nhất 10 dân thường, phần lớn là trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích tại tỉnh Helmand ở miền Nam và tỉnh Kunar ở miền Đông Afghanistan. Ngoài ra, 9 người khác bị thương trong các vụ tấn công này.

Đợt không kích diễn ra trong bối cảnh các vụ đụng độ xuyên biên giới giữa hai nước liên tục xảy ra.

“Dân thường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hành động thù địch xuyên biên giới. UNAMA một lần nữa kêu gọi giảm leo thang, đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và ngăn ngừa tổn thất thêm cho dân thường”, phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Tuần trước, UNAMA cho biết đã ghi nhận hơn 1.100 trường hợp dân thường thiệt mạng và bị thương tại Afghanistan do bạo lực xuyên biên giới kể từ đầu năm đến nay. Pakistan phủ nhận tấn công dân thường và khẳng định chỉ nhắm vào các phần tử cực đoan thực hiện các vụ tấn công trên lãnh thổ Pakistan. Afghanistan cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này cung cấp nơi trú ẩn cho nhóm cực đoan, trong đó có TTP.

Người phát ngôn của chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết thêm các cuộc không kích đã phá hủy 3 ngôi nhà của dân thường.

Trong khi đó, Bộ Thông tin Pakistan khẳng định các cuộc không kích được “lên kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện chính xác” nhằm vào các nơi ẩn náu và trại huấn luyện của các phần tử cực đoan tại Afghanistan. Pakistan cũng đã phát hiện và phá hủy một lượng lớn vũ khí, đạn dược tại các địa điểm này.

“Mối đe dọa đối với Pakistan xuất phát từ Afghanistan”, Bộ Thông tin Pakistan nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom khiến 11 người thiệt mạng ở Pakistan trước đây

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
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