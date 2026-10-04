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Quân sự - Thế giới

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương chở 6 người mất tích

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã tìm thấy "khu vực mảnh vỡ" của chiếc máy bay cứu thương chở 6 người ngoài khơi bờ biển Nantucket, Massachusetts, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ Skyport, đơn vị điều hành sân bay Bermuda cho biết, chiếc máy bay cứu thương đăng ký tại Canada này chở 6 người khi cất cánh từ sân bay quốc tế LF Wade của Bermuda cho chuyến bay đêm đến Boston, Massachusetts, Mỹ, hôm 3/10. Máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi mất liên lạc trên Đại Tây Dương.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, trên chiếc máy bay Gulfstream G100 mất tích có 4 công dân Canada (được cho là 2 phi công cùng 2 nhân viên y tế) và 2 người Bermuda (một bệnh nhân và một người thân đi cùng). Âm thanh từ trạm kiểm soát không lưu cho thấy một cơn bão ập đến ngay trước khi máy bay mất liên lạc.

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Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Nantucket, Massachusetts, ngày 3/10/2026. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ/AP.

Cựu Tổng thanh tra Bộ Giao thông vận tải Mỹ Mary Schiavo cho rằng máy bay có thể đã mất thiết bị định vị ngay khi một cơn bão di chuyển ngang qua đường bay của nó.

Theo đoạn ghi âm kiểm soát không lưu được đăng tải bởi LiveATC.net, phi công đã báo cáo sự cố điện và phát tín hiệu khẩn cấp.

Dữ liệu sơ bộ từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy, máy bay cũng đã giảm độ cao đột ngột từ độ cao hành trình khoảng 7.300 mét xuống khoảng 3.000 mét.

“Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra với đợt giảm độ cao này, và họ đã bay vào một cơn bão lớn. Thật đáng sợ khi bị mất phương hướng và bay trong điều kiện như vậy", bà Mary Schiavo nói.

Theo thông tin mới nhất, lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã tìm thấy "khu vực mảnh vỡ" của chiếc máy bay cứu thương ngoài khơi bờ biển Nantucket, Massachusetts.

Bộ trưởng Giao thông Canada cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng nước này đang theo dõi sát sao và phối hợp với các nhà chức trách trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

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Nguồn video: VTV
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