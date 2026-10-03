Ô tô lao vào đám đông ở Australia, nhiều người bị thương

Theo giới chức Australia, một chiếc ô tô đã lao vào đám đông đang đứng trên đường cổ vũ đội bóng bầu dục Newcastle Knights ở Sydney, khiến 10 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức Australia cho biết, một chiếc xe đã lao vào đám đông đang đứng trên đường để cổ vũ đội bóng bầu dục Newcastle Knights ở phía Bắc Sydney vào ngày 3/10, khiến 10 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết, hai trong số những người bị thương - một bé gái 5 tuổi và một người đàn ông 67 tuổi - đang trong tình trạng nguy kịch, 8 người còn lại tình trạng hiện ổn định. Trong số những người bị thương nhẹ có một bé gái 5 tuổi khác và một bé gái 2 tuổi.

Ảnh chụp màn hình vị trí một chiếc xe lao vào đám đông ở thành phố Newcastle, Australia, ngày 3/10/2026. Ảnh: Google Maps.

Cảnh sát cho biết nam thanh niên 18 tuổi điều khiển chiếc xe đã bị bắt giữ. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Họ cũng khẳng định vụ tai nạn không liên quan đến khủng bố.

Theo Thị trưởng Newcastle, Gavin Morris, người lái xe là một cổ động viên đội bóng bầu dục, đã mất kiểm soát phương tiện.

"Không hiểu sao anh ta mất lái và lao vào đám đông", Thị trưởng Gavin Morris nói.

Được biết, hàng nghìn người đã cổ vũ đội bóng Newcastle Knights trong tuần này khi họ tập luyện. Sáng 3/10, một đám đông lớn khác đã tập trung trên đường để tiễn đội bóng lên xe buýt trước trận chung kết giải bóng bầu dục diễn ra vào ngày 4/10.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt trước đây ở Ấn Độ