Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Ô tô lao vào đám đông ở Australia, nhiều người bị thương

Theo giới chức Australia, một chiếc ô tô đã lao vào đám đông đang đứng trên đường cổ vũ đội bóng bầu dục Newcastle Knights ở Sydney, khiến 10 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức Australia cho biết, một chiếc xe đã lao vào đám đông đang đứng trên đường để cổ vũ đội bóng bầu dục Newcastle Knights ở phía Bắc Sydney vào ngày 3/10, khiến 10 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết, hai trong số những người bị thương - một bé gái 5 tuổi và một người đàn ông 67 tuổi - đang trong tình trạng nguy kịch, 8 người còn lại tình trạng hiện ổn định. Trong số những người bị thương nhẹ có một bé gái 5 tuổi khác và một bé gái 2 tuổi.

australia1.png
Ảnh chụp màn hình vị trí một chiếc xe lao vào đám đông ở thành phố Newcastle, Australia, ngày 3/10/2026. Ảnh: Google Maps.

Cảnh sát cho biết nam thanh niên 18 tuổi điều khiển chiếc xe đã bị bắt giữ. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Họ cũng khẳng định vụ tai nạn không liên quan đến khủng bố.

Theo Thị trưởng Newcastle, Gavin Morris, người lái xe là một cổ động viên đội bóng bầu dục, đã mất kiểm soát phương tiện.

"Không hiểu sao anh ta mất lái và lao vào đám đông", Thị trưởng Gavin Morris nói.

Được biết, hàng nghìn người đã cổ vũ đội bóng Newcastle Knights trong tuần này khi họ tập luyện. Sáng 3/10, một đám đông lớn khác đã tập trung trên đường để tiễn đội bóng lên xe buýt trước trận chung kết giải bóng bầu dục diễn ra vào ngày 4/10.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
#Ô tô lao vào đám đông ở Australia #Lao xe vào đám đông ở Australia #Australia #tai nạn giao thông #đâm xe ở Sydney

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Danh tính nghi phạm lao xe vào đám đông ở Đức

Cảnh sát Đức đã bắn hạ nghi phạm trong vụ lao xe vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở Berlin khiến 30 người thương vong.

AP dẫn thông tin từ các nhà chức trách địa phương cho biết, nghi phạm trong vụ lao xe vào đám đông tại lễ hội Pride khiến 1 người thiệt mạng và 29 người bị thương tối 25/7 đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đối đầu hôm 26/7.

"Nghi phạm Abdul Ballout, một công dân Đức gốc Lebanon, đã bị bắn hạ sau cuộc truy tìm kéo dài gần 24 giờ của cảnh sát", nguồn tin cho hay. Các công tố viên trước đó cho biết, nghi phạm từng tìm cách gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ lao xe vào đám đông ở Đức, nhiều người thương vong

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ lao xe tải vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở thủ đô Berlin, Đức.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát Berlin cho biết, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang tham dự lễ hội Pride tại thủ đô Berlin vào tối 25/7 (giờ địa phương).

"Chiếc xe tải màu trắng đã lao vào công viên Tiergarten vào khoảng 22 giờ tối 25/7 và đâm vào một số người trước khi lao vào một cái cây", cảnh sát thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lao xe vào khu chợ ở Chile, nhiều người thương vong

Một sĩ quan hải quân Chile đã lao xe vào khu chợ ngoài trời ở thành phố Viña del Mar, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

AP dẫn thông báo của Hải quân Chile cho biết, một thành viên của lực lượng này đã điều khiển xe cá nhân lao vào khu chợ ngoài trời Caupolican tại thành phố ven biển Vina del Mar hôm 12/7, khiến nhiều người thương vong.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, được ghi lại từ camera an ninh của một khu dân cư, dường như đã ghi lại khoảnh khắc chiếc xe lao vào các sạp hàng, trong khi những video khác cho thấy tài xế nhanh chóng bị đưa lên xe cảnh sát gần đó, còn những người dân tức giận la hét.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới