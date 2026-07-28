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Quân sự - Thế giới

Thông tin mới vụ xả súng tại lễ hội ở Mỹ

Theo các nhà điều tra, vụ xả súng xảy ra tại một lễ hội gần tháp Space Needle ở Seattle, Mỹ, có thể liên quan đến hai băng nhóm.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại khu phức hợp tổ chức sự kiện Seattle Center gần tháp Space Needle ở Seattle, Mỹ, vào khoảng 18h chiều 26/7, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có tay súng 19 tuổi, và 4 người khác, gồm 1 trẻ nhỏ, bị thương.

Cảnh sát thông tin, ít nhất 3 nghi phạm liên quan đến vụ xả súng. Ngoài tay súng tử vong tại hiện trường, còn có một nghi phạm 15 tuổi và "ít nhất một nghi phạm khác chưa rõ danh tính".

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Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở Seattle Center tại Seattle, Mỹ, ngày 26/7/2026. Ảnh: AP/Lindsey Wasson.

Nicole Powell, trợ lý trưởng phòng điều tra của Sở Cảnh sát Seattle, phát biểu tại một cuộc họp báo chiều 27/7 rằng các nhà điều tra tin rằng vụ nổ súng có thể liên quan đến băng nhóm, và hai băng nhóm đã bắn vào nhau. Nhiều người có mặt tại lễ hội vội vã tìm nơi trú ẩn khi nghe thấy tiếng súng.

Moises Perez, 30 tuổi, đang nấu ăn trong căn hộ của mình cạnh Seattle Center thì nhìn thấy mọi người tháo chạy và la hét bên ngoài cửa sổ. Khi mở cửa, anh nghe thấy tiếng súng và vội vàng đưa hơn chục người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vào bên trong "trú ẩn".

Văn phòng Giám định Y tế Quận King hôm 27/7 xác định danh tính những người thiệt mạng là Carlos Israel Sanchez Villalba, 44 tuổi; Ashley Whitehead, 56 tuổi, và Junior Cee Niko Semo, 19 tuổi.

Theo phát ngôn viên bệnh viện, trong số 4 người bị thương có một bé trai 2 tuổi, hai người đàn ông 23 và 27 tuổi, và một phụ nữ 39 tuổi, tất cả đều đã được xuất viện.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại trường học ở Mỹ khiến 20 người thương vong trước đây

Nguồn video: VTV
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