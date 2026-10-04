Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tay súng Boko Haram sát hại 15 dân thường ở Nigeria?

Cảnh sát cho biết các tay súng Boko Haram bị nghi ngờ đã sát hại ít nhất 15 nông dân ở Marte, bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát và quan chức ngày 2/10 cho biết, các tay súng phiến quân Boko Haram bị nghi ngờ đã sát hại ít nhất 15 nông dân ở Marte, bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

"Vụ tấn công diễn ra vào đêm 30/9, rạng sáng ngày 1/10 tại các làng Ala, Gummna và Musune ở Marte, nằm cách Maiduguri, thủ phủ của bang, khoảng 130 km về phía Đông Bắc", nguồn tin cho hay.

untitled.png
Vụ tấn công do các tay súng thực hiện tại Woro, bang Kwara, Nigeria, hồi đầu tháng 2/2026 đã khiến hơn 160 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Người phát ngôn cảnh sát bang Borno, Nahum Daso, đã xác nhận vụ bạo lực và cho biết thêm lực lượng an ninh đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của 3 cư dân khác vẫn đang mất tích.

Người dân địa phương đã thu thập thi thể từ khu rừng xung quanh và chôn cất 15 nạn nhân theo nghi lễ Hồi giáo vào tối 1/10. Cư dân cho biết các nạn nhân, bao gồm cả thanh niên và trưởng làng, đã bị phục kích, trói lại và hành quyết ở cự ly gần khi đang đi thu gom củi và chăm sóc mùa màng.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án vụ tấn công, gọi việc nhắm mục tiêu vào thường dân là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi chính quyền Nigeria tăng cường bảo vệ các cộng đồng nông thôn dễ bị tổn thương ở vùng Đông Bắc.

"Các nạn nhân là những người dân địa phương đã bị phục kích và sát hại bởi một nhóm nghi là Boko Haram", Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay.

Được biết, các phần tử Hồi giáo cực đoan thường tấn công người dân và các mục tiêu quân sự trong khu vực hơn một thập kỷ qua.

#Boko Haram bị nghi sát hại dân thường ở Nigeria #Boko Haram #Nigeria #nhóm Boko Haram #sát hại dân thường Nigeria

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tay súng tấn công khu dân cư ở Nigeria, 30 người thiệt mạng

Các tay súng đã tấn công một cộng đồng dân cư ở tây bắc Nigeria, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

AP dẫn lời cư dân địa phương ngày 27/7 cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng dân cư ở tây bắc Nigeria, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ bạo lực mới nhất xảy ra tại khu vực vốn thường xuyên xảy ra xung đột này.

"Vụ tấn công xảy ra vào đêm 26/7 tại làng Naridon, thuộc khu vực hội đồng Kaura của bang Kaduna", ông Derek Christopher, Chủ tịch Mạng lưới Hòa bình và An ninh Nam Kaduna, một tổ chức xã hội dân sự, thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ gần 40 người tử vong do hít phải khí độc ở Nigeria

Ít nhất 37 người thiệt mạng do hít phải khí độc trong một vụ trộm dầu ở bang Rivers, phía Nam Nigeria.

AP dẫn thông tin từ một tổ chức vận động ngày 5/9 cho biết, một nhóm người đã hút trộm các sản phẩm dầu thô vào thuyền của họ từ "điểm khai thác bất hợp pháp" ở bang Rivers, phía Nam Nigeria, hôm 3/9.

Trong lúc trộm dầu, nhóm người được cho là đã hít phải khí độc từ đường ống dẫn dầu áp suất cao, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Theo báo cáo, trích dẫn thông tin từ mạng lưới tình nguyện viên, nhiều người khác vẫn còn mất tích.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nigeria giải cứu hơn 300 người bị bắt cóc

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết ít nhất 308 người bị bắt cóc trong các vụ tấn công khác nhau ở miền bắc nước này đã được giải cứu.

AP đưa tin, trong một tuyên bố hôm 5/8, Tổng thống Tinubu cho biết, những người vừa được giải cứu bao gồm 163 người bị bắt cóc từ cộng đồng Woro ở khu vực Kaiama thuộc bang Kwara hồi tháng Hai và 145 người bị bắt cóc chủ yếu từ bang Niger.

Chi tiết về chiến dịch giải cứu hơn 300 người bị giam cầm nhiều tháng qua không được tiết lộ. Tuyên bố chỉ nói rằng họ đã được giải cứu từ một khu rừng và hiện đang được chăm sóc y tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới