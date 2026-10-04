Tay súng Boko Haram sát hại 15 dân thường ở Nigeria?

Cảnh sát cho biết các tay súng Boko Haram bị nghi ngờ đã sát hại ít nhất 15 nông dân ở Marte, bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát và quan chức ngày 2/10 cho biết, các tay súng phiến quân Boko Haram bị nghi ngờ đã sát hại ít nhất 15 nông dân ở Marte, bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

"Vụ tấn công diễn ra vào đêm 30/9, rạng sáng ngày 1/10 tại các làng Ala, Gummna và Musune ở Marte, nằm cách Maiduguri, thủ phủ của bang, khoảng 130 km về phía Đông Bắc", nguồn tin cho hay.

Vụ tấn công do các tay súng thực hiện tại Woro, bang Kwara, Nigeria, hồi đầu tháng 2/2026 đã khiến hơn 160 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Người phát ngôn cảnh sát bang Borno, Nahum Daso, đã xác nhận vụ bạo lực và cho biết thêm lực lượng an ninh đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của 3 cư dân khác vẫn đang mất tích.

Người dân địa phương đã thu thập thi thể từ khu rừng xung quanh và chôn cất 15 nạn nhân theo nghi lễ Hồi giáo vào tối 1/10. Cư dân cho biết các nạn nhân, bao gồm cả thanh niên và trưởng làng, đã bị phục kích, trói lại và hành quyết ở cự ly gần khi đang đi thu gom củi và chăm sóc mùa màng.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án vụ tấn công, gọi việc nhắm mục tiêu vào thường dân là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi chính quyền Nigeria tăng cường bảo vệ các cộng đồng nông thôn dễ bị tổn thương ở vùng Đông Bắc.

"Các nạn nhân là những người dân địa phương đã bị phục kích và sát hại bởi một nhóm nghi là Boko Haram", Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay.

Được biết, các phần tử Hồi giáo cực đoan thường tấn công người dân và các mục tiêu quân sự trong khu vực hơn một thập kỷ qua.