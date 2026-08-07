Diễn biến vụ xả súng tại trường học ở Thái Lan

Cảnh sát cho biết, một học sinh đã xả súng vào nhiều người tại một trường trung học ở Thái Lan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

AP dẫn lời người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Trairong Piwpan, cho biết vụ xả súng xảy ra tại trường trung học Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, vào ngày 7/8.

"3 giáo viên và 3 học sinh đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Ngoài ra, 15 người khác bị thương, trong đó 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch", Trairong Piwpan nói với Channel 3. Nghi phạm xả súng cũng đang được điều trị tại bệnh viện.

Một người bị thương được đưa đi điều trị sau vụ xả súng tại trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, ngày 7/8/2026. Ảnh: Por Tek Tueng Nonthaburi/AP.

Một nhân chứng kể với phóng viên rằng các học sinh tìm chỗ trú trong một lớp học khi nghe thấy tiếng súng từ một tòa nhà khác, trước khi cảnh sát hướng dẫn họ rời khỏi đó.

Theo AP, thông tin về thương vong trong vụ xả súng tại trường học ở Thái Lan vừa qua chưa được thống nhất.

Bộ trưởng Y tế Pattana Promphat cho biết, 22 người bị thương, trong đó có 9 nạn nhân nguy kịch. Một số nạn nhân bị thương do ngã, và chưa rõ chính xác bao nhiêu người trúng đạn.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Polapee Suwunchwee, 5 giáo viên đã thiệt mạng. Nghi phạm sát hại ông bà của mình tại nhà trước khi tới trường. Ông cũng cho biết, nghi phạm đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Người phát ngôn cảnh sát Trairong Piwpan nói rằng nghi phạm được cho là đã lấy trộm khẩu súng từ một thành viên trong gia đình.

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