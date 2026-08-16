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Quân sự - Thế giới

Bắt nghi phạm vụ xả súng tại trường đại học ở Mỹ

Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi liên quan đến vụ xả súng tại trường Đại học Bang Virginia (Mỹ) khiến 5 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Bang Virginia (VSU) vào khoảng 1h30 sáng ngày 15/8 (giờ địa phương), khiến 5 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Cảnh sát hạt Chesterfield cho biết trong một tuyên bố rằng nghi phạm Camron Harris, 19 tuổi, đã bị bắt giữ khi trốn trong tủ quần áo ở ký túc xá của trường. Được biết, Harris, đến từ Henrico, Virginia, không phải là sinh viên của trường này và 4 người bị thương cũng vậy. Một nạn nhân là sinh viên của trường đã được xuất viện, nhà chức trách thông tin.

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Cảnh sát điều tra hiện trường vụ nổ súng trong khuôn viên Đại học Bang Virginia ngày 15/8/2026 tại Petersburg, Virginia. Ảnh: WWBT/AP.

Trường Đại học ngày 15/8 cho biết, lực lượng thực thi pháp luật tin rằng không còn mối đe dọa tức thời nào trong khuôn viên trường, lệnh phong tỏa tạm thời được dỡ bỏ.

Vụ xả súng diễn ra vào thời điểm sinh viên đang chuẩn bị cho năm học mới.

Theo trang web của Trường Đại học, ký túc xá đã mở cửa đón sinh viên từ một tuần trước và các lớp học sẽ bắt đầu lại vào ngày 17/8.

"Chúng tôi hiểu được sự lo ngại mà vụ việc này đã gây ra cho sinh viên, phụ huynh và toàn thể cộng đồng VSU. Sự an toàn và sức khỏe của sinh viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", thông cáo của Trường Đại học cho biết.

“Việc bắt đầu một năm mới với sự kiện này thật là đáng buồn. Nó phủ bóng đen lên tâm trí của tất cả sinh viên, đối với một số em, sẽ rất khó để quên đi học kỳ này. Tôi hy vọng tất cả sẽ vượt qua”, Arthur Fridrich, cựu Giám đốc chương trình giáo dục từ xa của trường và sống gần khuôn viên trường, cho hay.

Đại học Bang Virginia có lịch sử lâu đời, nằm ở Ettrick, Virginia, cách thủ phủ Richmond khoảng 39 km về phía Nam. Trường Đại học công lập này có khoảng 5.700 sinh viên.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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