Kẻ tấn công nổ súng vào xe buýt ở Syria, 7 người thiệt mạng

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công một chiếc xe buýt chở khách ở Tây Bắc Syria.

Theo AP, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, các tay súng tấn công một chiếc xe buýt chở khách nhỏ gần cầu Masyaf thuộc tỉnh Homs, Syria, vào tối 30/9 (giờ địa phương), khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Các nạn nhân là nhân viên của một công ty đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc, theo thông tin từ nhà chức trách.

Một chiếc xe bị hư hại sau vụ nổ ở Damascus, Syria, hồi tháng 7/2026. Ảnh: AP/Omar Albam.

Lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân đến các bệnh viện quanh thành phố Homs trong khi lực lượng an ninh bắt đầu điều tra hiện trường vụ tấn công. Vết máu và kính vỡ có thể được nhìn thấy bên trong xe buýt.

“Chúng tôi coi đây là một hành động tấn công hèn nhát nhằm phá hoại an ninh của Homs và làm mất ổn định tình hình mà chúng tôi đã nỗ lực củng cố bằng nhiều biện pháp trên toàn tỉnh”, Chuẩn tướng Bassem Mohammad Shaaban, Chỉ huy Lực lượng An ninh Nội địa Homs, phát biểu.

Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra và chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Giới chức Syria cũng chưa nêu tên bất kỳ cá nhân hay nhóm nào là nghi phạm.

Chính quyền Syria vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì, đảm bảo an ninh trong nước. Dù nhà chức trách cho biết đã ngăn chặn được nhiều vụ tấn công có tổ chức và hoạt động của các nhóm vũ trang, những vụ xả súng và đánh bom liều chết vẫn xảy ra tại thủ đô Damascus và nhiều nơi khác.

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