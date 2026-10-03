Công an Hà Nội khởi tố 3 bị can tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Công an TP Hà Nội khởi tố 3 bị can liên quan những sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, trong đó có việc để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 bị can liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm.

Các bị can bị điều tra về các hành vi gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”. Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an TP Hà Nội, trước đó Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Thái Hà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại cơ sở này.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định phòng khám có việc chỉ định một số dịch vụ không cần thiết, trong đó có những dịch vụ không nằm trong danh mục kỹ thuật được phép thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh của người đến khám. Đây là nội dung đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với các đối tượng.

Ngoài các dấu hiệu liên quan hoạt động khám, chữa bệnh, Phòng khám đa khoa Thái Hà còn bị phát hiện có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cấp phép và quảng cáo sản phẩm không phù hợp với thực tế.

Quá trình xác minh cũng cho thấy, theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận tiền của bệnh nhân.

Cơ quan chức năng cho rằng việc sử dụng tài khoản cá nhân nhằm đưa các khoản thu ra ngoài hệ thống sổ sách kế toán. Số tiền được xác định lên tới nhiều tỷ đồng. Nội dung này là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán và trách nhiệm của những người liên quan.

Các đối tượng tại hiện trường.

Công an TP Hà Nội cho biết vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm, vai trò của từng cá nhân và những nội dung có liên quan.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời lưu ý những người từng sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân để trình báo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp.

Các đối tượng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng.



Việc khởi tố, tạm giam các bị can là bước tố tụng trong quá trình điều tra. Các nội dung vi phạm cụ thể và trách nhiệm của từng cá nhân sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.