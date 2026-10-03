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Quân sự - Thế giới

Thông tin mới về cuộc điều tra vụ tấn công trên máy bay Flydubai

UAE, quốc gia đang dẫn đầu cuộc điều tra, cho biết cơ phó đã dùng rìu tấn công cơ trưởng trong buồng lái và cố tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay.

An An (Theo AP)

AP dẫn 3 nguồn tin am hiểu tình hình, trong đó có nhà ngoại giao vùng Vịnh và phương Tây, tiết lộ rằng danh tính cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai hôm 30/9, được xác định là Hamam al-Hammami.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 3/10 cho biết cơ phó đã dùng rìu để tấn công cơ trưởng trong buồng lái và cố chiếm quyền kiểm soát chiếc máy bay đang trên hành trình từ UAE đến Israel hôm 30/9.

"Cơ phó người Oman đã cố gắng thực hiện một vụ tấn công khủng bố", nhà điều tra của UAE cho biết.

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Theo 3 nguồn tin, danh tính cơ phó trên chuyến bay Flydubai hôm 30/9 được xác định là Hamam al-Hammami. Ảnh: Linkedin/Hamam al-Hammami.

Được biết, các hãng hàng không thường được yêu cầu trang bị rìu thoát hiểm trong buồng lái máy bay. Nó có thể được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, một quan chức khu vực cho hay, cơ phó này đã bị Oman cấm bay vì anh ta có quan điểm cực đoan. Anh ta đã được chuyển sang một vị trí hành chính tại Oman Air và sau này được hãng hàng không Flydubai của UAE tuyển dụng.

Theo quan chức khu vực, cơ phó này sinh ra ở UAE và mẹ của anh ta là người Syria. Việc anh ta có được quốc tịch Oman bằng cách nào vẫn chưa rõ.

Nhà ngoại giao vùng Vịnh cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem liệu đối tượng (cơ phó) hành động một mình hay "có liên hệ với bất kỳ nhóm cực đoan nào" hay không.

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Nguồn video: VTV
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