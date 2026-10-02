Điều ít biết về cơ trưởng chống trả 'không tặc', cứu máy bay Flydubai

Smit Machchhar, cơ trưởng chuyến bay Flydubai bị cơ phó tấn công hôm 30/9, được ca ngợi là "người hùng" vì hành động dũng cảm giúp máy bay thoát khỏi thảm kịch.

AP đưa tin, cơ trưởng Smit Machchhar, người Ấn Độ, đã bị cơ phó tấn công khi đang điều khiển chuyến bay của hãng hàng không Flydubai chở 174 người từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới Israel hôm 30/9.

Các hành khách kể lại rằng dù bị thương nặng, cơ trưởng Smit Machchhar vẫn cố gắng tìm cách mở cửa buồng lái để hành khách và thành viên phi hành đoàn vào khống chế kẻ tấn công, lấy lại quyền kiểm soát máy bay khi cơ phó muốn cho phi cơ lao xuống đất.

Cơ trưởng Smit Machchhar đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định. Ảnh: X.

Hành động dũng cảm của cơ trưởng Smit Machchhar được nhiều người ca ngợi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 1/10 đã gọi Machchhar là một anh hùng.

"Trước hiểm nguy và dù bị thương, Smit Machchhar đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường và quyết tâm không lay chuyển để bảo vệ tính mạng của người khác. Sự quả cảm của cơ trưởng Machchhar đã giúp cứu sống hàng trăm người và ngăn chặn một thảm kịch lớn”, ông Modi viết trên mạng X.

Theo hồ sơ LinkedIn của Machchhar, anh đã làm việc cho Flydubai khoảng 4 năm. Trước khi gia nhập hãng hàng không này, anh đã có 11 năm làm việc tại SpiceJet, một hãng hàng không giá rẻ của Ấn Độ.

Hồ sơ cho thấy, Smit Machchhar đã tích lũy được hơn 9.750 giờ bay.

Cơ trưởng Smit Machchhar đã được đào tạo làm phi công tại công ty Mainland Air ở thành phố Dunedin, New Zealand, trong 18 tháng, bắt đầu từ năm 2008.

Giám đốc điều hành của Mainland Air, ông Philip Kean, cho biết Machchhar "học rất giỏi" và sau đó trở về Ấn Độ làm việc.

“Tất cả chúng tôi ở đây đều rất tự hào về anh ấy và chúc anh ấy mau chóng bình phục”, Philip Kean nói.

Một máy bay của hãng hàng không FlyDubai. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg.

Trong một bài đăng trên mạng X, SpiceJet ca ngợi “lòng dũng cảm anh hùng” và “hành động quên mình” của Machchhar. “Anh là người hùng của tất cả chúng tôi, Cơ trưởng ạ”, hãng hàng không viết.

Tại Ghatkopar East, vùng ngoại ô Mumbai nơi gia đình Machchhar sinh sống, hàng xóm kể về tính cách dễ gần của Machchhar và cũng ca ngợi lòng dũng cảm của anh.

“Cậu ấy rất dũng cảm”, Ami Sapani, một người hàng xóm quen biết gia đình, cho biết.

Được biết, cơ trưởng Machchhar đã kết hôn và có 2 người con.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay ở Mỹ trước đây