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Quân sự - Thế giới

Hải tặc cướp tàu chở dầu ngoài khơi Somalia, sát hại 5 thủy thủ

Nhóm hải tặc đã sát hại 5 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu bị cướp trước khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát con tàu này. 

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền vùng bán tự trị Puntland của Somalia ngày 30/9 cho biết tàu MT Honour 25 với 17 thành viên thủy thủ đoàn đã bị nhóm hải tặc cướp và khống chế vào tháng 4/2026 ở Puntland. Tàu khi đó chở 18.500 thùng dầu.

Theo thông tin từ nhà chức trách, 16 nghi phạm cướp biển đã bị bắt giữ sau cuộc truy quét của lực lượng chức năng hôm 29/9, và ít nhất 11 tên khác hiện vẫn đang lẩn trốn.

"Nhóm cướp biển đã sát hại 5 thủy thủ, trong đó có 3 người Pakistan, 1 người Myanmar và 1 công dân Ấn Độ. 4 người khác, trong đó có 3 công dân Pakistan và 1 người Ấn Độ, bị thương", lực lượng cảnh sát biển Puntland ngày 29/9 thông tin.

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Ảnh minh họa: arise.tv.

Theo một tuyên bố của Lực lượng Cảnh sát Hàng hải Puntland, tàu chở dầu hiện được bảo vệ và đặt dưới sự giám sát của chính quyền Puntland. Nhóm cướp biển được cho là vẫn cung cấp thức ăn cho thủy thủ đoàn trong suốt thời gian giữ tàu.

Cuộc giải cứu này là hoạt động mới nhất trong một loạt chiến dịch chống cướp biển dọc theo bờ biển Puntland.

Cảnh sát Puntland cũng đã phản ứng với vụ cướp tàu chở dầu MT Eureka hồi tháng Năm. Họ cho biết bọn cướp biển đã làm tàu ​​mắc kẹt trước khi bỏ lại và buộc thủy thủ đoàn phải rời tàu. Theo tuyên bố, các thành viên thủy thủ đoàn sau đó được xác nhận an toàn.

Những vụ việc này làm dấy lên mối lo ngại mới về sự trỗi dậy của nạn cướp biển ngoài khơi bờ biển Somalia sau nhiều năm số vụ tấn công giảm tương đối.

Giới chức Puntland cho biết họ sẽ tiếp tục truy bắt những kẻ liên quan đến cướp biển và các tội phạm hàng hải khác, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác liên tục với các đối tác an ninh hàng hải quốc tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy trước đây

Nguồn video: VTV
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