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Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông ở Kenya, nhiều người hành hương thiệt mạng

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến đường cao tốc dẫn đến thành phố Mombasa, Kenya, khiến 17 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là các tín đồ hành hương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến đường cao tốc dẫn đến thành phố ven biển Mombasa của Kenya vào ngày 3/10.

"Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Salama sau nửa đêm, khi tài xế một chiếc xe tải cố vượt xe tải khác nhưng không thành công. Hành động này đã dẫn đến va chạm với nhiều phương tiện khác, trong đó có một xe van chở các tín đồ hành hương đang trên đường đến một địa điểm cầu nguyện", cảnh sát thông tin.

Theo cảnh sát, tài xế xe van cùng 16 hành khách, phần lớn là phụ nữ, đã tử vong tại hiện trường.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực Salama, Makueni, miền Đông Kenya, ngày 3/10/2026. Ảnh: AP/Andrew Kasuku.

Đức Tổng Giám mục Martin Kivuva của Tổng giáo phận Công giáo Mombasa cho biết, các tín đồ này đang trên đường đến một địa điểm cầu nguyện tại Nakuru, phía Tây thủ đô Nairobi của Kenya.

Trong một tuyên bố, Đức Tổng Giám mục bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” trước sự ra đi của các nạn nhân.

Tổng thống Kenya William Ruto cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của nạn nhân cũng như toàn thể cộng đồng Công giáo “đang đau buồn trước mất mát to lớn này”.

Theo AP, tai nạn giao thông là vấn đề đáng lo ngại trên khắp châu Phi. Tại Kenya và nhiều nơi khác trong khu vực, nguyên nhân tai nạn thường được cho là do phương tiện xuống cấp, chạy quá tốc độ và điều kiện đường sá kém.

Cơ quan Quản lý Vận tải và An toàn Quốc gia Kenya kêu gọi tất cả tài xế hết sức thận trọng, tránh vượt ẩu và nghiêm túc tuân thủ quy định về làn đường. Cơ quan này cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn là một “điểm đen” và các khuyến nghị nhằm giải quyết vấn đề an toàn đã được đưa ra.

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Nguồn video: VTV
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