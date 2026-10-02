Vì sao Ethiopia trục xuất 10 nhà ngoại giao Eritrea?

Ethiopia ra quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Eritrea khỏi nước này và đóng cửa Đại sứ quán Ethiopia tại Eritrea.

AP đưa tin, Ethiopia ra quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Eritrea khỏi nước này vào ngày 1/10 và đóng cửa Đại sứ quán Ethiopia tại Eritrea, làm leo thang căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Bộ Ngoại giao Ethiopia cho các nhà ngoại giao Eritrea 48 giờ để rời khỏi Addis Ababa, với lý do họ "tham gia vào các hoạt động gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Ethiopia".

Tổng thống Ethiopia Taye Atske Selassie Amde. Ảnh: AP/Heather Khalifa.

Tuần trước, Ethiopia cáo buộc Eritrea tài trợ cho nhóm vũ trang ở vùng Tigray, nhóm này đã kiểm soát một số thị trấn trong các cuộc giao tranh mới chống lại lực lượng liên bang.

Bộ Ngoại giao Eritrea mô tả động thái của Ethiopia là "bất ngờ" và cho biết họ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả tương tự và cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Ethiopia với tất cả những hệ lụy tiêu cực mà điều này gây ra".

Một quan chức tình báo giấu tên xác nhận rằng đã có 3 vụ nổ tại 3 địa điểm khác nhau ở Addis Ababa (Ethiopia) trong đêm trước, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Một nguồn tin ngoại giao giấu tên vì lý do an toàn cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lúc 19h gần trụ sở Bộ Quốc phòng, tiếp theo là tiếng còi báo động. Cư dân sống gần trụ sở Bộ Quốc phòng cũng nghe thấy tiếng nổ gần một nhà máy trong khu vực sau nửa đêm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các vụ nổ có liên quan đến một cuộc tấn công hay chỉ là một phần của các cuộc tập huấn tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Các vụ nổ xảy ra vài giờ sau khi Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia cấm bay máy bay không người lái ở Addis Ababa và các khu vực lân cận.