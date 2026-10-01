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Quân sự - Thế giới

Iran nhận phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất chấm dứt xung đột

Các quan chức Iran cho biết họ đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ đối với đề xuất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua.

An An (Theo AP)

Các quan chức Iran ngày 30/9 cho hay họ đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua. Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bác bỏ đề xuất này chỉ vài ngày trước đó.

Giới chức Iran không tiết lộ nội dung phản hồi cũng như liệu đó có phải là sự từ chối hay không, theo AP.

"Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã trình bày phản hồi của Mỹ với Tổng thống Masoud Pezeshkian tại cuộc họp Nội các", phát ngôn viên Chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết trên hãng thông tấn nhà nước Iran.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9/2026. Ảnh: AP/Heather Khalifa.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa thỏa thuận và kiên quyết bảo vệ quyền lợi của người dân Iran. Thỏa thuận giờ đây phải dựa trên chiến lược đôi bên cùng có lợi”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Cuộc họp Nội các diễn ra sau khi Ngoại trưởng Araghchi trở về Iran từ chuyến công tác dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần trước. Được biết, phái đoàn Iran đã có cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và gặp các nhà trung gian Qatar, Pakistan bên lề hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông Araghchi đã báo cáo với Nội các về chuyến đi New York và các cuộc gặp tại đây, bao gồm cả điều kiện của Iran để mở lại eo biển Hormuz.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ hôm 29/9 đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty trên toàn cầu bị cáo buộc hỗ trợ tài chính hoặc tạo điều kiện cho chuỗi cung ứng quân sự của Iran.

Động thái mới nhất này là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cắt đứt “các nguồn tài chính trọng yếu” đối với Chính phủ Iran vốn đã chịu nhiều lệnh trừng phạt.

"10 cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Iran, Hồng Kông (Trung Quốc) và Pakistan hiện phải đối mặt với các lệnh trừng phạt vì bị cáo buộc mua sắm vũ khí và linh kiện quân sự cho Bộ Quốc phòng Iran trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp diễn", nguồn tin cho hay.

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Nguồn video: VTV
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