G7 sẽ xả 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Các nước G7 thông báo sẽ giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.

AP đưa tin, tuyên bố từ Pháp - Chủ tịch luân phiên của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) năm nay - cho biết G7 ngày 2/10 nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ điều phối việc này.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết của mình bằng việc phối hợp xả 100 triệu thùng dầu thông qua IEA, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng. Trong đó, G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu tiên", tuyên bố cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

G7 cũng không áp đặt bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu nào đối với các đồng minh.

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu về năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các nước G7", tuyên bố của nhóm G7 nhấn mạnh.

Theo Đại sứ quán Pháp tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ. Sau đó, vào ngày 2/10, ông Macron đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 để thảo luận về vấn đề này nhằm ổn định thị trường năng lượng thế giới.

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