Yêu cầu chủ đầu tư trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đối thoại với tài xế “cắm chốt”

tài xế "cắm chốt" phản đối việc trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu hoàn vốn cho dự án xây dựng quốc lộ 2, đoạn tránh TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), tối muộn ngày 25/12, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục vừa yêu cầu phía nhà thầu là Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 tổ chức đối thoại với các tài xế.

Việc đối thoại để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tài xế để có biện pháp tháo gỡ trước vấn đề đang xảy ra. Tuy nhiên, việc thu phí tại trạm BOT này vẫn duy trì đến khi nào có sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Tài xế hồ hởi, bắt tay nhau tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Ảnh: Mạnh Hưng.

Trước đó, hàng chục tài xế phản đối trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu phí bắt đầu từ ngày 18/12. Đến ngày (25/12), đã bước sang ngày thứ 8 nhưng phía nhà thầu vẫn chưa chịu gặp các tài xế mà mới chỉ gửi công văn “cầu cứu” Bộ Giao thông vận tải.

Trong khi tại trạm BOT, cánh tài xế phân công nhau đứng chốt trực ở các làn đường trong trạm BOT này cả ngày lẫn đêm. Họ liên tục vẫy tay, ra tín hiệu cho những xe ô tô di chuyển qua đây biết rằng trạm đang xả và không phải trả phí.

Các tài xế còn “tiếp tế” thực phẩm đến trạm BOT cho nhau để "cắm chốt" yêu cầu Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 di dời trạm BOT đúng vị trí mới chịu dừng lại.

Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài buộc phải xả trạm từ ngày 18/12, đến nay (25/12) đã là ngày thứ 8. Ảnh: Mạnh Hưng

Do việc phản đối thu phí của các tài xế diễn ra ôn hòa, không gây ùn tắc giao thông nên dù cảnh sát được huy động đến trạm BOT cũng chỉ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng chưa có bất kỳ can thiệp nào.