Xử phạt 2 người vì báo tin giả bị cướp tài sản ở Bắc Giang

Ngày 11/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt hành chính về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với hai trường hợp là công dân sinh sống trên địa bàn huyện.

Hai người báo tin giả bị cướp tài sản vừa bị xử phạt.

Theo đó, ngày 7/9, Công an xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh N.M.T. (SN 2007, trú tại thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) về việc bị cướp tài sản. Theo nội dung trình báo, khoảng 20h30 ngày 7/9, trên đường đi làm về nhà bằng xe mô tô, qua khu vực ngã tư làng nghề thôn Trung Hưng, Mai Trung thì anh T. gặp hai đối tượng đeo khẩu trang chặn lại hỏi đường.

Anh T. dừng xe và chỉ đường cho hai thanh niên sau đó tự nhiên bị ngất xuống vệ đường và không nhớ gì cả. Khi tỉnh dậy, anh T. phát hiện bị mất 1 chiếc xe mô tô và 1 chiếc điện thoại iPhone 6Splus. Sau khi nhận tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Mai Trung khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình đấu tranh và khai thác thông tin, anh T. thừa nhận không có sự việc như đã trình báo, mà do cho bạn mượn xe máy, sợ bị bố mẹ mắng nên anh T. đã nghĩ ra sự việc trên và đến Công an xã Mai Trung trình báo.

Công an xã Mai Trung đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với N.M.T. số tiền 1.250.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021 về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Một trường hợp khác bị xử phạt là chị T.T.N. (SN 1977, trú Thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa). Ngày 13/9, chị N. đến Công an thị trấn Bắc Lý trình báo về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, cùng ngày, chị N. đang nấu ăn tại bếp của gia đình thì có hai nam thanh niên lạ mặt vào đánh, đe dọa và cướp đi số tiền 350.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình đấu tranh và khai thác thông tin, chị N. thừa nhận với Cơ quan điều tra không có sự việc cướp xảy ra mà do chị N. cho em trai của chồng là anh N.V.M. vay tiền, sợ chồng mắng nên đã trình báo là bị cướp tài sản.

Công an thị trấn Bắc Lý đã lập hồ sơ xử phạt hành chính chị Na với số tiền 2.500.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021 về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Qua hai sự việc trên, Công an huyện Hiệp Hòa khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, không tùy tiện thực hiện các hành vi báo tin, tố giác không đúng sự thật tránh gây thiệt hại cho người khác và có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo luật định.