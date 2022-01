Tin nóng 27/1: Đổ xăng đốt người yêu sau khi hành hung, đánh đập

Đổ xăng đốt người yêu sau khi hành hung, đánh đập: Cãi nhau với người yêu, Nguyễn Văn Út (SN 1999; ngụ TP Huế, Thừa Thiên – Huế) đã lao vào hành hung, đánh đập, tàn nhẫn hơn đối tượng này còn đổ xăng đốt người yêu là chị Phạm Thị Nguyên H. (SN 2002) khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Ngày 27/1, Công an TP Huế cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Út. Giả báo mất gần nửa tỉ đồng sau khi xài hết tiền tiết kiệm: Do làm ăn thua lỗ và thiếu nợ nhiều nơi, Huỳnh Thị Bích (48 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) đã đến cơ quan Công an báo tin giả mất trộm gần nửa tỷ đồng để che giấu việc đã xài hết số tiền tiết kiệm. Ngày 27/1, Công an huyện Duyên Hải cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính Bích. Tạm dừng công tác giáo viên có học sinh bị đánh thâm tím: Ngày 27/1, thông tin từ Phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, giáo viên Vũ Thị H., chủ nhiệm sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Ngũ Đoan đã bị tạm dừng công tác để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ trách nhiệm về việc 3 học sinh lớp 3E bị đánh thâm tím mông. Anh chồng chém em dâu suýt chết: Tạ Văn Thường (40 tuổi, trú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) sau khi uống rượu đã đến nhà bà Nông Thị An, 34 tuổi (là em dâu Thường, trú cùng địa phương), vô cớ gây sự và bất ngờ rút dao thái chuối trong bếp chém nhiều nhát vào đầu chị An khiến nạn nhân nguy kịch. Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang tạm giữ Thường để điều tra, làm rõ. Nghịch tử dùng kéo truy sát mẹ ruột đến chết: Từ việc cãi vã với chính mẹ của mình, Chau Đươnl (SN 1999, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) sau đó đã dùng kéo đuổi đâm mẹ là bà N.B. (SN 1979) trọng thương dẫn đến tử vong. Ngày 27/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Chau Đươnl để điều tra, làm rõ. Hải "Bánh" được thả tự do sau 22 năm ngồi tù: Ngày 27/1, Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho biết Nguyễn Tuấn Hải (55 tuổi, quê Hà Nội, tức Hải "Bánh"), đã được mãn hạn tù và được thả tự do cùng ngày. Năm 2003, TAND TP.HCM xét xử vụ án hình sự liên quan đến Trương Văn Cam và đồng bọn. Tại phiên tòa, Năm Cam và 5 bị cáo khác nhận án tử hình. Nguyễn Tuấn Hải bị phạt tù chung thân về tội Giết người. Xe container va chạm với ô tô 16 chỗ rồi lao vào nhà dân, 7 người bị thương: Chiều 27/1, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe container vừa đổ hết dốc cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức, TP HCM) bất ngờ húc văng khoảng 5 m dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại, tông vào ô tô 16 chỗ. Xe container tiếp tục chạy thêm một đoạn rồi tông vào nhà dân mới chịu dừng. Vụ tai nạn khiến 7 người trên ô tô 16 chỗ bị thương. >>> Xem thêm video: Rùng mình con trai ra tay sát hại mẹ ruột dã man trước thềm năm mới. Nguồn:ANTV.

