Tin nóng 6/5: Quạt trần rơi trong lớp, 2 học sinh bị thương

Quạt trần rơi trong lớp, 2 học sinh bị thương: Ngày 6/5, Ông Nguyễn Văn Ngát - Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Trì, Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào tiết 4 môn Công nghệ hôm 27/4, tại lớp 6A7 - phòng học số 307 khu nhà A, trường THCS Vĩnh Quỳnh. Chiếc quạt trần gần cửa ra của lớp học bị rơi khi đang vận hành, cánh quạt va vào một học sinh ngồi học ở vị trí bàn đầu dãy 2 khiến học sinh này bị thương ở cằm phải nhập viện khâu 5 mũi. Khởi tố thêm 2 người liên quan vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự: Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt giam bà Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam) và bà Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19) về tội Đưa hối lộ. Hai bị can này được xác định liên quan vụ án đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số địa phương. Kỷ luật cán bộ Sở Nội vụ Thừa Thiên - Huế đậu xe sai, thách thức dân: Ngày 6/5, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Hà Tiến Dũng - Phó trưởng Phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (Sở Nội Vụ). Ông Dũng bị kỷ luật liên quan tới vụ bị tố cáo đậu xe ô tô sai còn thách thức, đe dọa người dân. Con nợ hoang báo bị cướp 70 triệu đồng: Do nợ nần, Lê Minh Thống (SN 1990, ngụ Trà Vinh) đã hoang báo tin giả rằng bị cướp tiền, vàng và điện thoại, trị giá khoảng 70 triệu đồng xảy ra tại thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Ngày 6/5, Thống đã bị xử lý về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Bắt nghi can cứa cổ người phụ nữ trong khách sạn: Chiều 6/5, Công an tỉnh Bình Phước thông tin, đã cử cán bộ ra tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận đối tượng Nguyễn Trường Duy (35 tuổi, ngụ Đồng Nai). Nguyễn Trường Duy được xác định là nghi can trong vụ bà Nguyễn Thị Kh. (38 tuổi, ngụ Bình Phước) bị sát hại trong khách sạn ở tỉnh Bình Phước. Duy bị bắt giữ khi đang trốn ở tỉnh Quảng Trị. Vào quán cà phê võng rủ nữ tiếp viên đi 'tâm sự' rồi cướp giật tài sản: Trần Tuấn Anh (SN 1983, ngụ TP Mỹ Tho,Tiền Giang) phát hiện nữ tiếp viên là chị T.T.S.P. (SN 1996, ở Sóc Trăng) đang nằm võng ở một quán cà phê tại TP. Mỹ Tho nên rủ chị P. đi nhà nghỉ “tâm sự”. Trong lúc nói chuyện, thấy tiếp viên trên tay cầm cái bóp, Tuấn Anh giật thật mạnh cái bóp rồi bỏ. Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị truy tố tội nhận hối lộ: VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ. Cáo trạng xác định, ông Phùng Anh Lê đã nhận 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả nghi phạm trong vụ cướp tài sản. Mượn xe của bạn mang đi cầm cố để trả nợ: Sau khi mượn xe của anh Đặng Hoàng Phúc (SN 2001, quê Sóc Trăng) ở một nhà trọ tại Bến Cát (Bình Dương), Thạch Chươne (SN 1987, quê Trà Vinh) đang mang xe của anh Phúc đi cầm cố với số tiền 11,5 triệu đồng để tiêu xài, trả nợ và bỏ trốn. Ngày 6/5, Công an thị xã Bến Cát cho biết đang tạm giữ Thạch Chươne. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

