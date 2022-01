Tin nóng 22/1: Thang máy khách sạn rơi tự do, cô gái 27 tuổi trọng thương

Thang máy khách sạn rơi tự do, cô gái 27 tuổi trọng thương: Sáng 22/1, chị Nguyễn Thị Ngọc H. (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) bước vào thang máy ở tầng bốn khách sạn trong hẻm đường Tô Hiệu, quận Tân Phú để đi xuống dưới thì bất ngờ thang máy rơi. Thang máy rơi tự do từ tầng bốn xuống tầng trệt mới dừng lại. Cô gái mắc kẹt bên trong, chấn thương nặng. Phá đường dây bán dâm giá 10 triệu/lần: Ngày 22/1, Công an quận 10, TP HCM cho biết vừa kiểm hành chính khách sạn nằm trên đường Rạch Bùng Binh bắt quả tang hai cặp nam, nữ đang mua bán dâm do Đặng Phương Mai (32 tuổi, ngụ quận 10) môi giới. Mai khai nhận, sẽ sắp xếp các cô gái bán dâm với giá từ sáu đến 10 triệu đồng. Mai sẽ ăn “hoa hồng” từ hai đến ba triệu đồng/khách. Cha dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ: Nguyễn Văn Mạnh (35 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) do mâu thuẫn với vợ. Mạnh lấy một con dao cứa vào cổ 2 người con 5 tuổi và 4 tuổi. Sau đó, Mạnh dùng dao tự cứa vào cổ của mình thì được người dân can ngăn. Ba bố con Mạnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ở vùng cổ. Ngày 22/1, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết đang tạm giữ Mạnh để điều tra. Lập Facebook ảo, lừa đổi tiền ngoại tệ cho người xuất khẩu lao động: Đặng Thị Hải Hà (SN 1996, ngụ TP Hà Tĩnh) đã nghĩ ra "diệu kế" là thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt 283 triệu đồng của nhiều người. Ngày 22/1, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can Hà về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trộm két sắt có 111 triệu đồng và 1,6 cây vàng: Trịnh Thị Hằng (SN 1997, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã đột nhập vào nhà bà C. (trú huyện Ứng Hòa) sau đó kéo két sắt đưa lên xe máy chở đến khu vực vườn chùa Dư Xá để phá két và lấy tài sản bên trong có 111 triệu đồng tiền mặt và 1,6 cây vàng. Ngày 22/1, Công an huyện Ứng Hòa cho biết đang tạm giữ Hằng để điều tra, làm rõ. Tiêu hết tiền rồi hoang báo bị cướp 50 triệu đồng: Mai Tấn Kiệt (SN 1996, ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) do tiêu xài hết số tiền của gia đình, lo sợ bị phát hiện nên đã báo tin giả bị cướp tài sản. Ngày 22/1, UBND phường 2 cho biết đã xử phạt Kiệt 2,5 triệu đồng về hành vi “Báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Cháy chợ lúc rạng sáng, 8 ki-ốt bị thiêu rụi: Rạng sáng 22/1, tại chợ Hà Lam, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam bất ngờ bốc cháy lớn. Phát hiện ngọn lửa, người dân xung quanh hô hoán nhau dập lửa đồng thời gọi điện trình báo chính quyền địa phương. Theo đó, có 8 ki ốt bị thiêu rụi. Đa số các ki ốt này bán chén, bát, đũa và một số mặt hàng gia vị. >>> Xem thêm video: Vụ thang máy rơi từ tầng 5: Thang máy thường xuyên xảy ra sự cố ở Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

