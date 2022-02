Nam sinh hoang báo bị cướp và những vụ tung tin giả xôn xao

Ngày 23/2, Công an TP Dĩ An cho biết không có vụ cướp nào xảy ra trong ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP HCM, vụ việc nam sinh viên trình báo bị cướp trấn lột là không đúng sự thật. Lời khai của sinh viên hoàn toàn bịa ra. Nam sinh viên và đối tượng có quan hệ tình cảm. Giả báo tin bị cướp, nam thanh niên bị phạt 2,5 triệu đồng: Do tiêu xài hết số tiền của gia đình, lo sợ bị phát hiện nên Mai Tấn Kiệt (26 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nảy sinh ý định đã báo tin giả bị cướp 50 triệu đồng. Ngày 22/1, Kiệt bị UBND phường 2 phạt 2,5 triệu đồng về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Hai đối tượng tung tin bị cướp vì mua nhầm ma tuý giả: Sau khi chi nhiều tiền mua ma túy nhưng trúng phải "hàng giả", Trần Anh Pháp và Lê Thị Thu (cùng ngụ tại TT-Huế) đến Công an báo hoang tin bị cướp giật tài sản. Vào cuộc xác minh, ngày 6/1, Công an TP Huế cho biết đã làm rõ Lê Phan Đại Dương (SN 1987) và Phan Văn Ngọc (SN 1991, cùng trú TP Huế) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Pháp và Thu. (Ảnh đối tượng Dương) Báo tin giả bị cướp sau khi bán xe, bán điện thoại để trả nợ: Vay tiền để ăn xài không có khả năng chi trả nên H.G.Đ (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai) đã bán xe, bán điện thoại sau đó đến Công an giả vờ trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình. Đầu tháng 12/2021, Công an phường Tân Phong đã tiến hành lập hồ sơ xử lý Đ. Mắc nợ rồi đến công an báo tin giả bị cướp tài sản: Do nợ nần nên chiều 11/7/2021, sau khi người thân gửi tiền về cho gia đình qua tài khoản ngân hàng của mình thì Nguyễn Văn Sang (SN 1993, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nảy sinh ý định dùng số tiền này để trả nợ. Do vậy, Sang đã dựng lên chuyện bị cướp 13 triệu đồng. Một phụ nữ báo tin giả bị 4 kẻ cướp khống chế lấy vàng: Do túng quẫn, bà Lý Thị H. (SN 1960, ở phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) báo tin giả là bị 4 kẻ cướp tấn công khi đi vệ sinh để lấy 2 chỉ vàng. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, ngày 26/5/2021, Công an xác định, bà H. báo tin cướp giả. Đi vệ sinh bị té bất tỉnh, tung tin giả bị cướp để chậm trả nợ: Ngày 31/3/2021, Nguyễn Thanh Trường (SN 1993, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) do bản thân bị thiếu nợ nên trong lúc đi hớt tóc về đến khu vực bãi đất trống trên dừng xe đi vệ sinh thì bị té bất tỉnh. Một lúc sau, có người đến kêu tỉnh dậy, lúc này biết cái bóp rớt ra ngoài nên Trường nảy sinh ý định tung tin giả bị cướp để chậm trả tiền cho chủ nợ. (Ảnh minh hoạ) Báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng: Nhằm mục đích chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của chủ được giao đi nhận về Huỳnh Ngọc Th. (SN 1981, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hoang báo đang chạy xe trên một đoạn đường vắng tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì bị 2 thanh niên đi xe máy kè sát giật lấy túi xách, bên trong có 1,2 tỷ đồng. Ngày 31/3/2021, Công an huyện Bến Lức xử phạt Th. 750.000 đồng. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

