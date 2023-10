Rao bán ô tô trên mạng, lừa đảo hàng trăm triệu đồng ở Nghệ An

Ngày 11/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tú (SN 1982, trú xóm 7, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú. (Ảnh Công an tỉnh Nghệ An)

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc nhận được đơn trình báo của một người đàn ông trú xã Nghi Đức, thành phố Vinh với nội dung vào giữa tháng 5/2022, quá trình sử dụng mạng xã hội, nạn nhân thấy Nguyễn Ngọc Tú đăng tải hình ảnh và thông tin rao bán một chiếc ô tô với lý do khách hàng cầm cố đã quá hạn nhưng không đến lấy xe với giá 370 triệu đồng.

Sau khi 2 bên thống nhất, đối tượng Tú đã yêu cầu nạn nhân đặt cọc trước 170 triệu đồng và sẽ tiến hành giao xe trong 45 ngày kể từ ngày đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi bị hại đã đặt cọc đầy đủ 170 triệu đồng Tú vẫn không giao xe theo đúng cam kết. Mặc dù nạn nhân đã nhiều lần liên hệ đòi xe nhưng Nguyễn Ngọc Tú vẫn tìm mọi lý do trốn tránh sau đó chặn các phương thức liên hệ với nạn nhân.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Nghi Lộc đã tập trung lực lượng và phương tiện nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 24 giờ đồng hồ, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Tú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.