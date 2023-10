Bắc Giang: Người phụ nữ suýt mất 130 triệu đồng từ kẻ giả danh công an

Ngày 11/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa k ịp thời ngăn chặn một vụ giả mạo Công an để lừa đảo người dân qua điện thoại. Trước đó, ngày 10/10, bà Nguyễn Thị T., trú tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động đến Phòng Giao dịch số 96 - Agribank chi nhánh huyện Sơn Động - Bắc Giang II (có trụ sở tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động) để thực hiện yêu cầu chuyển số tiền 130.000.000 đồng cho 1 đối tượng gọi điện cho bà từ số điện thoại 0356.233.975 tự xưng là cán bộ Công an, với yêu cầu điều tra về vụ án liên quan đến ma túy và yêu cầu bà chuyển số tiền trên để phục vụ điều tra.

Công an thị trấn Tây Yên Tử cùng cán bộ Phòng giao dịch số 96 kịp thời ngăn chặn vụ việc bà T. bị lừa đảo.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền, giao dịch viên ngân hàng là chị Phạm Quỳnh Giao nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã tuyên truyền, cảnh báo cho bà T. về hình thức lừa đảo trên. Tuy nhiên, bà T. vẫn lo sợ và nghi ngờ thông tin cảnh báo của giao dịch viên nên yêu cầu tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền.

Sau thời gian giải thích cho bà T. nhưng không được, Phòng giao dịch số 96 đã thông tin sự việc trên cho Công an thị trấn Tây Yên Tử. Công an thị trấn đã nhanh chóng cử cán bộ đến giải thích, tuyên truyền cho bà T về hình thức lừa đảo giả danh cán bộ Công an gọi điện yêu cầu chuyển tiền. Sau khi được cán bộ Công an thị trấn giải thích, bà T. mới nhận thức được hành vi lừa đảo nói trên và không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của đối tượng nữa.