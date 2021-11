Xét xử giết người, đốt xác: Vợ Cao Tài Năng bất ngờ phản cung

Chiều 18/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác, xảy ra tại TP Hải Dương hồi tháng 11/2020 tiếp tục.



Tại phần xét hỏi, bị cáo Vũ Thị Mừng, vợ Cao Tài Năng, bất ngờ phản cung, không thừa nhận hành vi cùng chồng đốt xác nạn nhân.

Đối chất tại tòa, khi trả lời HĐXX về việc tại hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, bị cáo có nói với Mừng đây là xác anh Cường không?, có hỗ trợ đưa xác lên xe để đem đi chôn không?, bị cáo Cao Tài Năng nói có. Nhưng bị cáo Mừng trả lời: "Anh Năng không nói đây là xác anh Cường và bị cáo không cùng anh Năng đưa cái bọc này lên xe".

Bị cáo Vũ Thị Mừng tại tòa.

HĐXX hỏi, khi ra vị trí chôn xác, bị cáo Mừng có cùng Năng chôn xác anh Cường không? Năng nói Mừng có đùn cát xuống hố, nhưng Mừng nói không làm gì cả.

Tại phần khai trước đó, Năng nói khi chuẩn bị thực hiện việc đốt xác anh Cường, Năng quên bật lửa nên bảo vợ là Mừng về lấy bật lửa. Tuy nhiên, Mừng khẳng định không về lấy bật lửa cho Năng để thực hiện hành vi đốt xác.

Tại tòa, nhân chứng Quân là người đánh cá có mặt ở gần nơi vợ chồng Năng đốt xác anh Cường cho biết, khi thấy lửa cháy to có hỏi "đốt gì mà cháy to thế", thì Mừng nói "đốt đồ phòng dịch". Năng cũng thừa nhận Mừng nói câu này. Tuy nhiên, Mừng khẳng định không nói câu này.

Mừng chỉ thừa nhận tại tòa Năng có nói cho mình là giết anh Cường. Cụ thể, theo lời khai của Mừng, thời điểm Cao Tài Năng giết anh Dương Công Cường vào sáng 28/11/2020, bị cáo đang đi công việc ở Hà Nội. Khoảng 22h30 tối cùng ngày, Năng có nói với Mừng là "anh đã làm một việc rất nghiêm trọng". Lúc này, Mừng nghĩ do làm ăn thua lỗ, nên chồng mình đi buôn ma túy.

"Lúc tôi hỏi có phải anh đi buôn ma túy, anh ấy nói không và nói anh giết người rồi. Tôi rất hoang mang, không tin và hỏi tiếp, anh giết ai, chồng tôi nói giết kẻ thù của gia đình mình rồi. Anh ấy nói tiếp, vợ chồng mình làm quần quật mà tháng nào cũng phải trả lãi hơn 100 triệu đồng, anh xin giảm lãi và khất nợ không được; trong lúc uất ức, xung đột, anh Cường đòi anh phải viết giấy bán nhà, nếu không anh ấy sẽ đến cơ quan của em để làm mất danh dự", bị cáo Mừng nói và khai tiếp: "Lúc đó tôi rất hoang mang và khuyên anh ấy ra đầu thú, không giấu được đâu. Anh ấy nói ra đầu thú thì anh nhảy xuống sông tự tử. Tôi hoảng loạn và hỏi tiếp, anh giết ở đâu, giết như nào?".

Bị cáo Mừng khai tiếp, sau đó, Năng chở Mừng đến hiệu thuốc 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) - nơi bị cáo Năng ra tay sát hại anh Cường. Tại đây, bị cáo Mừng nói không nhìn thấy gì cả, khi vào khu vệ sinh chỉ nhìn thấy cái bọc, không rõ bên trong có gì.

"Anh Năng hì hục lôi cái bọc đó ra xe ô tô. Khi ra bờ sông, anh ấy lôi cái bọc đó xuống và một lúc sau quay lại. Tôi có hỏi nhiều lần, tại sao anh giết được, anh ấy nói đừng hỏi nữa, vì anh ấy uất ức", bị cáo Mừng khai.

Bị cáo Cao Tài Năng tại tòa.

Mừng cho rằng khi ra hiện trường chỉ nhìn thấy một “cái bọc” chứ không không biết đấy là xác nạn nhân. Về việc được chồng bàn bạc việc đào xác nạn nhân nên để đốt, bị cáo cho rằng chỉ nghe chồng nói là đào “cái bọc” lên đốt. Từ đó Mừng không thừa nhận cùng chồng đào xác và đốt xác nạn nhân.

Tuy nhiên tại tòa Kiểm soát viên đã công bố lời lại của bị cáo Mừng, thừa nhận là cùng chồng đào xác và đốt xác nạn nhân.

Cáo trạng nêu rõ, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền gần 3 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh Dương Công Cường (SN 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nên khoảng 09h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương), Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu nạn nhân. Hậu quả làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác rồi đem thi thể anh nạn nhân đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Ngày 1/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do đó, Cao Tài Năng bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Liên quan đến vụ án, kết quả điều tra cũng xác Vũ Thị Mừng sau đó biết việc chồng mình phạm tội nhưng không tố giác mà còn giúp chồng xóa dấu vết nhằm che đậy tội lỗi.

Cụ thể, đêm ngày 28/11/2020, Cao Tài Năng đã thú nhận với vợ việc mình đã giết anh Dương Công Cường và thi thể của nạn nhân vẫn để ở tiệm thuốc. Mừng tin là thật nên khuyên chồng ra đầu thú, nhưng năng sợ bị bắt đi tù nên dọa tự tử. Năng nói đã tìm được nơi chôn xác và đề nghị vợ giúp đỡ. Mừng đồng ý.

Ngay trong đêm, hai vợ chồng này dùng ô tô chuyển xác nạn nhân ra bờ sông Kim Sơn (thuộc khu 9, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) để chôn. Sau đó 2 vợ chồng này lên Hà Nội, tiếp tục dùng khăn, cồn xóa dấu vết trên chiếc xe của nạn nhân, phá hủy camera hành trình lấy tất cả đồ đạc có trong xe của nạn nhân bỏ vào túi nilon để mang đi.

Thời gian sau đó, Năng thường xuyên ra khu vực chôn xác anh nạn nhân để xem xét tình hình. Đến khoảng cuối năm 2020 (âm lịch) khi phát hiện khu vực này có trồng một số cây mới, do nghĩ sẽ có người tiếp tục đào đất để trồng cây sẽ phát hiện thi thể của nạn nhân. Nên vào tối ngày 27/11 âm lịch (tức 08/02/2021), Năng cùng vợ đã mua khoảng 6,5 lít xăng, đào xác nạn nhân lên chất củi, gỗ sau đó đổ xăng lên xác nạn nhân để đốt.

Lúc đó 1 người đi thuyền đánh cá trên sông phát hiện, hỏi “đốt gì mà to thế”, Mừng trả lời “đốt đồ chống dịch” người đánh cá bỏ đi. Sau khi lửa tắt, hai vợ chồng này dùng xẻng xúc tro, xương của nạn nhân vào túi nilon mang tới phi tang ở nhiều nơi. Từ những hành vi đó, Vũ Thị Mừng bị truy tố tội Che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Tại phiên tòa, bị cáo Cao Tài Năng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Năng khai, do bức xúc vì bị đòi nợ nên đã bộc phát sát hại nạn nhân. Về lý do đào xác nạn nhân lên đốt, Năng khai sau khi giết nạn nhân, bị cáo không ăn không ngủ được, lúc nào cũng ám ảnh. Do nghĩ người Ấn Độ người thiêu xác, để người chết siêu thoát. Từ đó nảy sinh ý định đào xác nạn nhân lên để đốt.

Lý giải việc ban đầu không khai vợ mình, Cao Tài Năng khai do thời điểm đó vợ sắp đẻ nên muốn nhận tội một mình. “Bị cáo cũng có con, trong tù không được gặp con cũng rất nhớ. Nên nghĩ là bố mẹ anh Cường không được gặp con cũng nhớ nên bị cáo tự nguyện khai hết hành vi phạm tội và khai vợ mình”. Nhắc đến người vợ vi mình mà phạm tội người chồng nghẹn ngào: “Vợ bị cáo chỉ vì thương chồng bao che, bị cáo rất hối hận về hành vi của mình”.

