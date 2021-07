Cao Tài Năng giết chủ nợ ở Hải Dương, đốt xác thế nào?

Ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng – sinh năm 1981, trú tại P. Bình Hàn, TP Hải Dương, về tội “Giết người, Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS. Quá trình điều tra ban đầu xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh Dương Công C sinh năm 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh Cường. Hậu quả làm anh Cường chết ngay tại chỗ. Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh Cường, đem thi thể anh Cường đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Ngày 1/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Cao Tài Năng và có công văn đề nghị VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan điều tra. Nơi Cao Tài Năng chôn xác chủ nợ. Trước đó khoảng 8h30 sáng ngày 28/11/2020, anh D.C.C lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen từ nhà riêng tại thị trấn Gia Lộc đến TP Hải Dương để thu hồi khoản nợ. Trước khi đi, anh C. nói với người thân là đến nhà vợ chồng Cao Tài Năng để đòi nợ. Khi đi, anh C. đeo một số trang sức đắt tiền như dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ và kính mắt. Theo gia đình nạn nhân, trưa cùng ngày khi con anh C. gọi cho bố về ăn cơm không thấy nghe máy. Sau đó, từ số điện thoại của anh C. có tin nhắn trả lời là: "Cứ ăn trước đi, bố chưa về". Đáng chú ý, sau đó, Zalo cũ của anh C. bị hủy, thay vào đó là Zalo mới với những hình ảnh như đi lễ, buồn chán cuộc sống bấp bênh. Bình thường anh C. ít chia sẻ hình ảnh như vậy trên mạng xã hội. Từ đó, gia đình không thấy anh C. về nhà, không thể liên lạc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô của ông Cường đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Đây là khu vực không có người trông coi, quản lý xe. Thực hiện khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án là anh D.C.C (SN 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Nguồn: THĐT

Ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng – sinh năm 1981, trú tại P. Bình Hàn, TP Hải Dương, về tội “Giết người, Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS. Quá trình điều tra ban đầu xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh Dương Công C sinh năm 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh Cường. Hậu quả làm anh Cường chết ngay tại chỗ. Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh Cường, đem thi thể anh Cường đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Ngày 1/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Cao Tài Năng và có công văn đề nghị VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan điều tra. Nơi Cao Tài Năng chôn xác chủ nợ. Trước đó khoảng 8h30 sáng ngày 28/11/2020, anh D.C.C lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen từ nhà riêng tại thị trấn Gia Lộc đến TP Hải Dương để thu hồi khoản nợ. Trước khi đi, anh C. nói với người thân là đến nhà vợ chồng Cao Tài Năng để đòi nợ. Khi đi, anh C. đeo một số trang sức đắt tiền như dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ và kính mắt. Theo gia đình nạn nhân, trưa cùng ngày khi con anh C. gọi cho bố về ăn cơm không thấy nghe máy. Sau đó, từ số điện thoại của anh C. có tin nhắn trả lời là: "Cứ ăn trước đi, bố chưa về". Đáng chú ý, sau đó, Zalo cũ của anh C. bị hủy, thay vào đó là Zalo mới với những hình ảnh như đi lễ, buồn chán cuộc sống bấp bênh. Bình thường anh C. ít chia sẻ hình ảnh như vậy trên mạng xã hội. Từ đó, gia đình không thấy anh C. về nhà, không thể liên lạc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô của ông Cường đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Đây là khu vực không có người trông coi, quản lý xe. Thực hiện khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án là anh D.C.C (SN 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Nguồn: THĐT