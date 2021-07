Xem xét xử lý cụ ông 79 tuổi đánh công an

Được công an phường nhắc nhở việc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu đeo khẩu trang nhưng ông cụ 79 tuổi không chấp hành, thậm chí còn đánh công an.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một chiến sĩ công an đang nhắc nhở cụ ông đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù chiến sĩ Công an khuyên bảo rất nhẹ nhàng, cụ ông không những không chấp hành mà còn bất ngờ dùng mũ cối đánh vào vùng đầu chiến sĩ công an khiến đồng chí công an bị thương nhẹ.

Nhiều người dân xung quanh cũng đã tỏ ra bất bình trước hành động ngang ngược, tấn công người thi hành công vụ của cụ ông, lực lượng chức năng liên tục yêu cầu cụ ông chấp hành nhưng người này không nghe can ngăn.

Sau cùng, chiến sĩ công an phải nhờ mọi người gọi điện cho lực lượng công an phường xuống hỗ trợ. Sự việc xảy ra trên đường Lạc Long Quân , phường Nghĩa Đô, (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Clip: Cụ ông 79 tuổi dùng mũ cối đánh mạnh vào đầu chiến sĩ công an

Chiều tối 30/7, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn phường, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra. Cán bộ công an bị cụ ông dùng mũ cối đánh là chiến sĩ công an phường Nghĩa Đô.

“Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã mời cụ ông đến phường để giải quyết, hiện người này vẫn đang ở UBND phường” - vị lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô cho biết.

Người đàn ông trong vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Huy (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội). Trung úy công an bị cụ ông 79 tuổi đánh là Hoàng Văn Thọ (cảnh sát khu vực Công an phường Nghĩa Đô).

"Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý ông Huy. Trung úy Thọ đã được thăm khám tại bệnh viện" - chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô nói.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.