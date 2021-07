Nhận kết “đắng” do vi phạm phòng COVID-19, đi thăm vợ, người yêu

Đi thăm vợ, trở thành F1 lây thêm 3 ca bệnh dương tính: Là F1 đang cách ly nhưng anh H.T.C (43 tuổi, tài xế xe buýt tuyến Đông Bắc) trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tự ý đi thăm vợ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An. Ngày 19/7/2021, anh C dương tính và phát hiện thêm 3 ca dương tính liên quan. Lực lượng y tế Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. (Ảnh: GĐPL)

Chạy xe máy thăm bạn gái, bị phạt 2,8 triệu đồng: Đêm 17/7/2021, anh N, (trú quận 11.TPHCM) không liên lạc được với bạn gái nên thanh niên này đã chạy xe máy từ quận 11 sang quận Bình Tân để tìm và bị Công an quận 11, TPHCM xử phạt 2,8 triệu, thu giấy tờ xe 2 tháng.

Vượt chốt với lý do thăm vợ: Ngày 13/7/2021, Bùi Đình Nguyên trú tại An Lão, (Hải Phòng) đã trả cho hai đối tượng ở thành phố Uông Bí 400.000 đồng để đưa mình qua chốt kiểm soát dịch của thành phố Uông Bí vào tỉnh Quảng Ninh với lý do sang thăm nhà vợ. Công an TP Uông Bí đã bắt giữ các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trốn cách ly đi thăm bạn gái: Trong thời gian cách ly y tế tại nhà, BN T.L.N (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn thường xuyên đến nhà người khác ăn giỗ, thăm người yêu, tụ tập… làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhiều người. Ngày 8/7/2021, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt T.L.N số tiền 7,5 triệu đồng. (Phun khử khuẩn nơi ở của BN COVID-19)



Trèo tường thăm bạn gái F1 đóng phạt hơn 11 triệu: Tối 26/5/2021, L.V.C (SN 2002) và L.V.T (SN 2004, cùng ở xã Púng Tra, Thuận Châu, Sơn La) vì có hành vi đột nhập trái phép vào khu cách ly để thăm bạn gái đang là F1. Công an Thị trấn Thuận Châu đã đề nghị xử phạt hành chính L.V.C số tiền 7,5 triệu đồng và L.V.T số tiền 3,75 triệu đồng (do chưa đủ 18 tuổi).

Thanh niên Hải Dương đi thăm người yêu bị phạt 1 triệu: Sáng 28/2, anh Nguyễn Chí D. (sinh năm 1996, ở xã Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ) dừng xe. Anh D. trình bày lý do là “đi gặp bạn gái tại khu dân cư Tứ Thông, phường Tứ Minh” nhưng không trình được giấy tờ hợp lệ. Lực lượng chức năng phường Tứ Minh (TP Hải Dương) đã xử phạt anh D. 1 triệu.

Chở bạn gái, trình giấy công ty vẫn bị phạt: Tối 13/7, N.K.T (34 tuổi) bị lập biên bản vì chở bạn gái ra đường lúc 22h nhưng trình giấy đi lại của công ty. Tổ công tác Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM đã lập biên bản phạt anh T. 2 triệu đồng vì ra đường không cần thiết. (Ảnh: báo Thanh niên)

>>> Mời quý vị xem thêm video: Chở con ra đường bị phạt vì lỗi không cần thiết. (Nguồn: PLO)

