Giang hồ mạng Dương Minh Tuyền từng dính những lùm xùm nào?

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắt khi "bay lắc" trong quán karaoke: Ngày 30/7, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, vừa phát hiện nhóm đối tượng tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm. Lực lượng chức năng còn phát hiện những người này sử dụng chất ma túy trái phép trong quán hát. Kiểm tra phòng hát "Trái đất" tại phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, lực lượng chức năng phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể. Trong nhóm này có đối tượng Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Trước khi bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở Ninh Bình, đầu năm 2021, Dương Minh Tuyền dính vào lùm xùm khi bị Hồ Văn Khoa (29 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) cùng Lã Văn Linh (22 tuổi, ở huyện Ba Vì) dùng súng bắn vào xe ô tô do mâu thuẫn trên Facebook. Tháng 3/2021, Hồ Văn Khoa (29 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) lĩnh 39 tháng tù, Lã Văn Linh (22 tuổi, ở huyện Ba Vì) lĩnh 30 tháng tù cùng về tội "gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" trong vụ bắn xe Dương Minh Tuyền. Dương Minh Tuyền ra clip bạo lực: Ngày 4/4/2019, kênh video của "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền bị YouTube hạ xuống do "vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng chính sách của YouTube về bạo lực". Tại đây, "giang hồ mạng" làm video có nội dung phản cảm, bạo lực, mô tả đời sống giang hồ với các hình ảnh gây gổ, đánh nhau. Đáng chú ý, trong các video, Dương Minh Tuyền tỏ vẻ "trượng nghĩa", giải quyết mọi chuyện bằng "nắm đấm" khi gặp trường hợp vi phạm pháp luật, thay vì báo công an. Nhiều người tỏ ra bức xúc khi Dương Minh Tuyền thường xuyên đăng tải những video có nội dung bạo lực, giang hồ. Dương Minh Tuyền bị bắt vì nổ súng trong đêm: Đêm đêm 7/10/2016, do mâu thuẫn với bạn hát trong quán karaoke ở TP Bắc Ninh, Dương Minh Tuyền về nhà lấy khẩu súng, vật giống quả lựu đạn quay lại quán. Trên đường đi, anh ta chửi bới và nổ nhiều phát súng. Tuy nhiên, Tuyền bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Ngày 18/4/2017, TAND TP Bắc Ninh đã tuyên 32 tháng tù với Dương Minh Tuyền về 2 tội "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Hủy hoại tài sản". >>>>> Xem thêm video: Nguyên nhân ô tô của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắt khi "bay lắc" trong quán karaoke: Ngày 30/7, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, vừa phát hiện nhóm đối tượng tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm. Lực lượng chức năng còn phát hiện những người này sử dụng chất ma túy trái phép trong quán hát. Kiểm tra phòng hát "Trái đất" tại phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, lực lượng chức năng phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể. Trong nhóm này có đối tượng Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Trước khi bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở Ninh Bình, đầu năm 2021, Dương Minh Tuyền dính vào lùm xùm khi bị Hồ Văn Khoa (29 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) cùng Lã Văn Linh (22 tuổi, ở huyện Ba Vì) dùng súng bắn vào xe ô tô do mâu thuẫn trên Facebook. Tháng 3/2021, Hồ Văn Khoa (29 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) lĩnh 39 tháng tù, Lã Văn Linh (22 tuổi, ở huyện Ba Vì) lĩnh 30 tháng tù cùng về tội "gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" trong vụ bắn xe Dương Minh Tuyền. Dương Minh Tuyền ra clip bạo lực: Ngày 4/4/2019, kênh video của "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền bị YouTube hạ xuống do "vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng chính sách của YouTube về bạo lực". Tại đây, "giang hồ mạng" làm video có nội dung phản cảm, bạo lực, mô tả đời sống giang hồ với các hình ảnh gây gổ, đánh nhau. Đáng chú ý, trong các video, Dương Minh Tuyền tỏ vẻ "trượng nghĩa", giải quyết mọi chuyện bằng "nắm đấm" khi gặp trường hợp vi phạm pháp luật, thay vì báo công an. Nhiều người tỏ ra bức xúc khi Dương Minh Tuyền thường xuyên đăng tải những video có nội dung bạo lực, giang hồ. Dương Minh Tuyền bị bắt vì nổ súng trong đêm: Đêm đêm 7/10/2016, do mâu thuẫn với bạn hát trong quán karaoke ở TP Bắc Ninh, Dương Minh Tuyền về nhà lấy khẩu súng, vật giống quả lựu đạn quay lại quán. Trên đường đi, anh ta chửi bới và nổ nhiều phát súng. Tuy nhiên, Tuyền bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Ngày 18/4/2017, TAND TP Bắc Ninh đã tuyên 32 tháng tù với Dương Minh Tuyền về 2 tội "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Hủy hoại tài sản". >>>>> Xem thêm video: Nguyên nhân ô tô của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.