Vừa lĩnh 30 tháng tù, Đường Nhuệ chuẩn bị hầu tòa vụ đánh phụ xe

(Kiến Thức) - Mới bị lĩnh án 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, sắp tới, Đường Nhuệ cùng vợ và đám đàn em tiếp tục hầu tòa trong vụ đánh phụ xe ngay tại trụ sở công ty Đường Dương.

Ngày 21/8, Chánh án TAND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Thịnh cho biết, ngày 25/8, TAND tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cùng 4 đàn em về tội Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3/2020 tại số 366 đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.



Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) cùng vợ là Nguyễn Thị Dương cùng trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

Vợ chồng Đường Nhuệ sắp hầu tòa.

Nạn nhân trong vụ án trên là anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), nhân viên nhà xe Phúc Cường.

Theo cáo trạng, ngày 30/3/2020, trên chuyến xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội, anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình có nhận một túi tài liệu của anh Trần Anh Tuấn (trú tại Hà Nội) gửi cho vợ là Trần Việt Vân. Tuy nhiên, do điểm hẹn giao hàng cấm dừng đỗ xe nên phụ xe không giao tài liệu đúng hẹn mà phải chuyển sang vị trí khác. Khi giao hàng, giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, chị Vân trao đổi qua điện thoại với chồng là anh Tuấn về việc mâu thuẫn, tranh cãi này.

Do thời điểm nhận điện thoại của vợ, anh Tuấn đang ngồi ăn cơm tại nhà vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ở TP Thái Bình. Muốn chứng minh trước vợ chồng anh Tuấn rằng mình là “đại ca” ở đất Thái Bình nên Đường lấy điện thoại gọi cho anh Ngọc Anh, yêu cầu về Thái Bình phải qua nhà mình để xin lỗi.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, anh Ngọc Anh cùng quản lý nhà xe đến nhà Nguyễn Xuân Đường để xin lỗi. Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương và một số đàn em thân tín đã ngồi ở nhà đợi sẵn và yêu cầu anh Ngọc Anh đi lên tầng 2.

Tại đây, Ngọc Anh bị Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình) đánh đập.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường mới lĩnh án 2 năm 6 tháng vì phạm tội “Cố ý gây thương tích” vụ đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm.

Sau khi bị đánh hội đồng, anh Ngọc Anh được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị với xác định thương tổn là 14%. Nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người của vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em đến cơ quan chức năng.

Ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý. Đến ngày 9/4, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Mới đây, ngày 18/8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Xuân Đường về tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên án, phạt tù bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng vì phạm tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

