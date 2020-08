Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ: Thêm nhân viên bị bắt

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ chủ quán “Nhắng nướng Hiền Thiện” bắt cô gái quỳ, quay clip, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Văn Vân (sinh năm 1993, nhân viên quán Nhắng Hiền Thiện).

Công an thành phố Bắc Ninh đang mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Thiện - chủ quán Nhắng Hiền Thiện (sinh năm 1973, ở Khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) làm nhục người phụ nữ trẻ.

Tối 20/8/2020, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Văn Vân (sinh năm 1993 ở Bồ Lý, Tam Đảo Vĩnh Phúc). Vân là nhân viên quán Nhắng nướng Hiền Thiện, bị khởi tố về tội làm nhục người khác với vai trò đồng phạm.



Tại cơ quan điều tra, Vân khai được Thiện bảo viết sẵn một bản tường trình nội dung là nữ thực khách tên Hiền có ý đồ xấu với quán Hiền Thiện nên đăng ảnh bóc phốt. Hiền xin nhận lỗi và đính chính lại, quán Hiền Thiện làm ăn uy tín.

Sau đó, tờ tường trình này Vân đưa cho Thiện để Thiện bắt Hiền ký tên xác nhận. Quá trình Thiện bắt Hiền quỳ, chửi bới, đe dọa Hiền, Thiện dùng điện thoại của mình mở tài khoản facebook “Nhắng nướng Hiền Thiện” rồi quay phát livestream. Thiện đưa máy cho Vân để quay phát.

Đối tượng Lăng Văn Vân

Trước đó, tối 17/8/2020, chị Dương Thị Hiền sinh năm 1993, ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến ăn tại quán “Nhắng nướng Hiền Thiện” và phát hiện trong thức ăn có “sán lợn”. Chị Hiền có chụp ảnh, chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” với nội dung đồ ăn của quán có sán.

Sau đó, Nguyễn Văn Thiện có nhờ bạn bè tìm, hẹn chị Hiền đến quán để nói chuyện. Khi chị Hiền có mặt như đúng hẹn, Nguyễn Văn Thiện bắt chị Hiền phải quỳ dưới đất , rồi có hành vi chửi bới, đe dọa, yêu cầu chị Hiền phải xin lỗi; đồng thời bắt chị Hiền phải tự gỡ nội dung đã đăng trên Facebook là đồ ăn của quán Hiền Thiện có sán và phải đăng lại bài trên trang “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” là quán phục vụ tốt.

Chủ quán nhắng nướng bắt cô gái quỳ lạy, quay clip gây xôn xao dư luận

Toàn bộ sự việc này được Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân để quay livestream phát trên facebook với tài khoản hiển thị là “Nhắng nướng Hiền Thiện”. Sau khi quay phát trực tiếp trên facebook xong, Thiện dùng dép đang đi ở chân đánh vào mặt Hiền. Lúc này, do quá căng thẳng, sợ hãi nên chị Hiền bị ngã ra sàn bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện. Khi vào viện, Hiền tỉnh lại thì không nằm viện mà bỏ về, đi Hà Nội vì sợ bị Thiện tiếp tục đánh đập, làm nhục.

Ngay trong ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện để điều tra tội làm nhục người khác.

Hiện Công an thành phố Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

>>> Xem thêm video: Chủ quán bắt cô gái quỳ lạy vì chê quán ăn không vệ sinh