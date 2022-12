Vụ TNGT tại QL19 khiến một cô giáo thiệt mạng: Trách nhiệm đơn vị thi công?

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 13h ngày 15/12, tại km 56+ 390 QL19, xe ô tô đầu kéo BKS 50H-084.93 kéo theo rơ moóc BKS 50P-5933 lưu thông theo hướng từ đèo An Khê (Gia Lai) về Quy Nhơn (Bình Định). Khi đến địa điểm nói trên đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 77N1-005.89 lưu thông cùng chiều khiến một cô giáo đi xe máy bị cuốn vào gầm kéo rơ moóc và tử vong tại chỗ.



02 ngày khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, nhóm PV chúng tôi trở lại địa điểm xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo. Tại hiện trường đã có nhiều thay đổi so với thời điểm trước khi xảy ra TNGT.

Dải băng xanh đã được bổ sung sau khi TNGT xảy ra. Cần lưu ý đây là đoạn đường có cua rất nguy hiểm...

Tại vị trí này, đơn vị thi công đã khởi công một lúc cả hai bên làn đường, riêng phía bên phải (theo hướng từ Tây Sơn đi TP Quy Nhơn) thì đơn vị thi công múc sâu vào bên trong lòng đường tạo ra một hố sâu và rộng. Bên phải thi công phần cống thoát nước. Có thể nói tại điểm mặt đường bị thu hẹp khi đơn vị thi công đã tạo ra một nút thắt “cổ chai”, rất khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Hiện trường trước khi TNGT xảy ra

Sau khi TNGT xảy ra, hiện trường đơn vị thi công đã bổ sung thêm một số điểm mới. Cụ thể, nơi nạn nhân bị ngã và va vào bánh sau xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều dẫn đến tử vong, đơn vị thi công đã nâng lấp thêm phần đất trên mặt đường so với thời điểm xảy ra tai nạn, trước đó, nơi này bị lún sâu so với mặt đường. Ngoài ra, tại điểm này đơn vị thi công đã bổ sung thêm một dây băng cảnh báo màu xanh dương bên cạnh dây băng màu đỏ trắng cũ kĩ đã treo trước đó.

Hiện trường vụ TNGT khiến một cô giáo tử vong

Phía bên kia đường, đơn vị thi công lúc này mới bổ sung giăng một dây băng cảnh báo an toàn giao thông. Như vậy, có thể thấy trước thời điểm xảy ra TNGT, tại vị trí này đơn vị thi công đã không lắp đủ biển cảnh báo, cọc tiêu… để đảm bảo an toàn cho người và phương tiên lưu thông trên tuyến.

Không chỉ tại điểm xảy ra tai nạn nói trên, suốt đoạn đường từ xã Tây Thuận đi về thị trấn Phú Phong ( huyện Tây Sơn- tỉnh Bình Định), đơn vị thi công đã đào bới nham nhở, thi công cả hai làn đường cùng một lúc và cả con đường là một công trình.

Được biết, đơn vị thi công dự án trên là của Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C.

Tới viếng nạn nhân, người chồng cho hay, đơn vị thi công tuyến đường QL19 là Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C đã cử hai cán bộ đến viếng đám tang. Ngoài ra, tài xế điều khiển xe đầu kéo trực tiếp gây cái chết cho nạn nhân cũng đã đến nhà thắp hương cho người quá cố.

Cô giáo tiểu học đã mãi mãi ra đi vì TNGT

Sau khi TNGT xảy ra, ngày 16-12, Ban quản lý Dự án 2, Văn phòng ĐHHT dự án QL19 đã có văn bản số 15.12.22/ VPDDHHTQL19 do Phó giám đốc quản lý dự án Lê Ngọc Nam ký, v/v " chấn chỉnh công tác đảm bảo ATGT trong quá trình thi công gói thầu xây lắp XL 01- dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên”. Nội dung công văn nhấn mạnh:



“Yêu cầu Công ty CP xây dựng Trung Nam 18 E&C, Ban Điều hành gói thầu XL01 nghiêm túc chấn chỉnh lại công tác đảm bảo an toàn giao thông, rà soát các vị trí thi công và bổ sung đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu, cọc tiêu (nếu thiếu).



Khẩn trương sửa chữa các vị trí ổ gà, bong bật mặt đường và khắc phục ngay tình trạng sình lún, trơn trượt tại các đoạn thi công nền đất (nếu có) trong quá trình triển khai thi công. Đồng thời nghiêm chỉnh tuân thủ theo đúng kế hoạch duy trì an toàn giao thông và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các hạng mục được tư vấn giám sát chấp thuận, bố trí cán bộ chuyên trách về An toàn giao thông thường xuyên thường trực trên công trường.



Công ty CP xây dựng Trung Nam 18 E&C, Ban Điều hành gói thầu XL01 chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do thi công không đảm bảo đúng thỏa thuận thi công và biện pháp đảm bảo ATGT đã được chấp thuận…”