Vụ Tịnh thất Bồng Lai: “Đầu mối” Huyền Trân quan hệ cô gái 21 tuổi thế nào?

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Hòa, ngày 9/9, công an xã Hòa Khánh Tây có nhận được đơn yêu cầu giải quyết của bà Đoàn Thị Tuyết Mai (47 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP HCM) về việc con ruột là Võ Thị Diễm My (21 tuổi) quen biết với Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, thường trú ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) qua mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7/9, Diễm My bỏ nhà ra đi nhưng không rõ đi đâu. Qua tự tìm hiểu của gia đình thì nghi Diễm My đã đến hộ của bà Cao Thị Cúc (59 tuổi) nơi tự gọi là Tịnh thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đến ngày 25/9, công an xã Hòa Khánh Tây đã kiểm tra hành chính tịnh thất Bồng Lai. Tại thời điểm kiểm tra, hộ Cao Thị Cúc có 9 nhân khẩu bao gồm: Cao Thị Cúc (chủ hộ), Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993), Lê Thanh Nhị Nguyên (1998), Lê Thanh Huyền Trang (1993), Lê Thanh Bảo Nghi (2014), Lê Thanh Minh Triết (2014), Lê Thanh Pháp Vương (2015), Lê Thanh Huyền Trân (2002), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1991) đang cư trú đúng theo sổ hộ khẩu do Công an xã Hòa Khánh Tây cấp ngày 16/5/2018. Tuy nhiên, công an không phát hiện Diễm My tạm trú tại đây.

Ngày 5/10, công an xã Hòa Khánh Tây lại nhận đơn trình báo và đề nghị giúp đỡ tìm con gái của ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Diễm My). Nhưng, công an xác định Diễm My không có mặt tại tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (78 tuổi, tạm trú tại tịnh thất Bồng Lai) gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng nói sẽ cho gặp Diễm My nhưng không được đưa về. Đến ngày 22/10, ông Thắng đến tịnh thất Bồng Lai và trực tiếp được gặp con và khuyên về nhà nhưng Diễm My đi vào phòng và trốn đi. Sau đó, ông Thắng ra về.

Đến khoảng 15h20 ngày 24/10, vợ chồng ông Thắng, bà Mai đã cùng nhóm người thân gồm: V.T.Q.M (16 tuổi, ngụ cùng địa chỉ của vợ chồng ông Thắng), Đoàn Cử (49 tuổi), Đỗ Quang Trường (18 tuổi), Đoàn Tiểu Phụng (20 tuổi), Nguyễn Thị Vi (23 tuổi), Đỗ Hoài Nam (57 tuổi), Đoàn Hữu (45 tuổi), Đoàn Thị Nhi (51 tuổi), Phạm Xuân Lập (59 tuổi), Đoàn Thị Nhịn (57 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và 5 người khác chưa rõ lai lịch thuê ô tô đến tịnh thất Bồng Lai lục soát tìm Diễm My nhưng không có kết quả.

Do vợ chồng ông Thắng tự ý đưa người tới lục soát phòng ở và có hành vi gây rối nên xảy ra xô xát với những người trong tịnh thất Bồng Lai, dẫn đến anh Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị ném gạch rách mặt và dính vết thương dài khoảng 5cm ở gò má phải.

Qua đó, dư luận cũng đặt ra câu hỏi rằng, vậy Diễm My có quen biết với Lê Thanh Huyền Trân qua mạng xã hội. Nếu hai cô gái này có quen biết nhau từ trước thì Diễn My bỏ đi khỏi tịnh thất Bồng Lai cô gái này có thông tin gì hay không?

