Vụ Sư Thích Thanh Toàn, Tịnh thất Bồng Lai: “Cháy nhà” mới "tòi" ra sự thật sốc?

Thời gian qua, hai vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi “cháy nhà” mới tòi ra sự thật sốc chính là vụ sư Thích Thanh Toàn gạ tình nữ phóng viên và bị phát giác thêm nhiều sai phạm khác đến mức phải xả giới, hoàn tục và vụ việc Tịnh thất Bồng Lai bị đám côn đồ gây náo loạn mới lộ ra việc tịnh thất này không phải tự viện của Giáo hội Phật giáo quản lý mà là cơ sở hoạt động bất hợp pháp.



Đám côn đồ gây náo loạn lộ ra Tịnh thất Bồng Lai hoạt động trái phép

Mới đây, ngày 24/10, gần 50 đối tượng đã đi ô tô từ TP.HCM tìm đến Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Tại đây, nhóm đối tượng đã tự ý đẩy cửa xông vào Tịnh thất và yêu cầu cho tìm người con gái 22 tuổi của một cặp vợ chồng trong nhóm mà họ nghi ngờ đến đây sinh sống và tham gia tu hành. Những người này cho rằng, cô gái bỏ học bỏ nhà đi xuống ở nơi này nên đến để đưa về. Sau đó, nhóm đối tượng đã đánh một “sư thầy” gây thương tích phải khâu 7 mũi và nhập viện cấp cứu.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng mới đây khẳng định “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là cơ sở thờ tự của Giáo hội Phật giáo”.

Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Lao động.

Ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) cho biết, tịnh thất Bồng Lai là một cơ sở tôn giáo tự phát và không được công nhận.

“Thực tế cơ sở này do một người từ TP HCM xuống Long An lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận đây là cơ sở thờ tự chính thống do Giáo hội Phật giáo địa phương quản lý. Vì vậy thực chất ở đó là “biến gia thành tự” với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ”, ông Ca nói.

Trao đổi với PV Kiến Thức mới đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo mà là cơ sở hoạt động bất hợp pháp.

“Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An có báo cáo lên trên đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền về việc “Tịnh thất Bồng Lai” không phải cơ sở tự viện của Giáo hội và đề nghị chính quyền xử lý. Họ lợi dụng Phật giáo và Giáo hội đã có ý kiến. Những cơ sở trái phép này cần sự xử lý triệt để của cấp chính quyền”, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin thêm, từ ngày “tịnh thất Bồng Lai” tự xưng này có 2 “sư thầy” thi hát Bolero trên truyền hình, Giáo hội đã có ý kiến về việc này nhưng không hiểu sao đến nay chưa xử lý dứt điểm.

Sư Thích Thanh Toàn phải xả giới hoàn tục do gạ tình phóng viên

Cách vụ việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai không lâu, vụ việc sư Thích Thanh Toàn phải xả giới, hoàn tục do nhắn tin gạ tình nữ phóng viên thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vào tháng 9/2019, Báo Phụ Nữ TP.HCM phản ánh về việc sư thầy Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) gạ tình nữ phóng viên của báo này.

Ngay sau đó, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo đã báo cáo sự việc liên quan đến sư Thích Thanh Toàn. Đáng chú ý, trong đó cho thấy, ngoài việc bị phản ánh gạ tình nữ phóng viên, sư Toàn đã nhiều lần vi phạm các Nội quy Ban Tăng sự và quy định về trật tự xây dựng, quy định bảo vệ rừng. Sư thầy Thích Thanh Toàn đã bị Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo kỷ luật cảnh cáo. Những năm gần đây, Sư thầy Thích Thanh Toàn thường ít sinh hoạt tại Ban Trị sự địa phương. Có biểu hiện thực hành tà đạo không đúng với đường lối tu hành Đạo Phật.

Sư Thích Thanh Toàn.

Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện Thiền phái Trúc Lâm – nơi mà sư thầy Thích Thanh Toàn tu tập, là thành viên của hệ phái Trúc lâm trước khi làm trụ trì chùa Nga Hoàng, huyện Tam Đảo đã phát biểu về những điều sai trái trong tu tập của sư thầy Thích Thanh Toàn là không đúng với pháp môn tu tập của Thiền phái Trúc lâm, đi theo tà đạo, sử dụng bùa chú, ma thuật âm binh… và đã bị vấn đề tâm thần, tẩu hoả nhập ma. Năm 2005, Ban Quản trị hệ phái đã kỷ luật cho xuất chúng, không cho phép tu tập tại Thiền viện TLTT nữa. Sau đó được biết sư thầy Thích Thanh Toàn về trụ trì chùa Nga Hoàng.

Ngày 5/10, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm giải quyết các vấn đề Phật sự, trong đó, có việc liên quan đến Đại đức Thích Thanh Toàn. Tại cuộc họp trên, Đại đức Thích Thanh Toàn đã có tờ trình xin xả giới và hoàn tục vì không xứng đáng làm một người đệ tử xuất gia. Đồng thời, sư Toàn xin bàn giao lại chùa Nga Hoàng cho GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến ngày 7/10, căn cứ các kết luận tại phiên họp ngày 5/10, căn cứ Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự; căn cứ Tờ trình xin xả giới hoàn tục của Đại đức Thích Thanh Toàn (thế danh Lê Hữu Long, SN 1976, quê Quảng Trị), Hoà thượng Thích Thanh Duệ, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định về việc bãi nhiệm chức danh trụ trì và thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng đối với Đại đức Thích Thanh Toàn.

Giáo hội PGVN tỉnh Vĩnh Phúc còn quyết định cho Đại đức Thích Thanh Toàn xả giới, hoàn tục và giao cho Ban Tăng sự thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh này tiến hành các thủ tục xả giới, hoàn tục theo Luật Phật chế; Thu hồi các giấy tờ do Giáo hội cấp.

Đáng chú ý, ngoài việc bị bãi nhiễm chức vụ trụ trì, cho xả giới, hoàn tục, sư Thích Thanh Toàn cũng có nguy cơ trắng tay khi thỉnh nguyện giữ lại tài sản chưa được giáo hội chấp nhận. Từ cái kết của nhà sư Thích Thanh Toàn, nhiều người nghĩ đến việc tịnh thất Bồng Lai cũng sẽ bị dẹp bỏ do hoạt động không hợp pháp.