Tịnh thất của 5 chú tiểu thách thức danh hài bị đập phá, công an vào cuộc

5 chú tiểu thách thức danh hài đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người cả nam và nữ ngang nhiên xông vào tịnh thất Bồng Lai đập phá, hành hung sư thầy khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Một nhóm khoảng hơn 50 người lạ mặt kéo vào tịnh thất Bồng Lai. (Ảnh: Cắt từ clip) Liên quan đến việc fanpageđăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người cả nam và nữ ngang nhiên xông vào tịnh thất Bồng Lai đập phá, hành hung sư thầy khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.

Ngày 26/10, ông Võ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), cho biết công an xã đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa điều tra, xác minh vụ nhóm người gây mất an ninh trật tự tại một điểm tự xưng là cơ sở thờ tự trên địa bàn.

Theo ông Ca, nơi xảy ra vụ việc không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này do một người từ TP.HCM xuống địa bàn xã lập nên. Giáo hội phật giáo Việt Nam tại tỉnh cũng không công nhận.

Một sư thầy bị thương ở mặt do bị một người phụ nữ trong nhóm người lạ hành hung. “Có khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ tại ngôi nhà trên”, ông Võ Trường Ca nói.

Trước đó, tối 25/10, trên trang facebook cá nhân tên Hoàn Nguyên có đăng một đoạn clip dài khoảng 15 phút kèm theo dòng trạng thái với nội dung "cầu cứu".

Nội dung cụ thể của dòng trạng thái như sau: ''Mọi người giúp Hoàn Nguyên chia sẻ gấp gấp video này để lực lượng Công an vào cuộc gấp quý vị nhé.

Gia đình kia có con gái 22 tuổi xin đi tu nhưng gia đình không cho. Con gái của họ đã lén bỏ trốn khỏi nhà 2 tháng nay. Gia đình họ kéo trên 50 tên côn đồ xông vào tịnh thất Bồng Lai đánh người, đập phá vì họ cho rằng tịnh thất Bồng Lai đang bắt cóc con gái 22 tuổi của họ để giam giữ và hiếp dâm suốt 2 tháng trời.

Sau khi 50 tên này đánh người và lục soát cả tịnh thất Bồng Lai thì không tìm thấy con gái họ. Họ đã đứng quay phim chửi bới và lăng mạ các sư thầy. Toàn bộ sự việc đều được ghi lại bằng camera''.

Còn đoạn clip dài khoảng 15 phút ghi lại cảnh một nhóm người cả nam và nữ ngang nhiên xong vào tịnh thất Bồng Lai đập phá và liên tục chửi bới, bắt các sư thầy phải giao nộp con gái của họ ra vì cho rằng các sư thầy đã bắt cóc và giam giữ con gái của họ.

Tuy nhiên dù chưa rõ căn nguyên sự việc, nhưng khi đoạn clip cùng dòng trạng thái được chia sẻ trên facebook Hoàng Nguyên đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn mọi người đều tỏ ra bức xúc vì hành động đập phá đồ đạc, chửi bới và hành hung các sư thầy của nhóm người lạ trên.

Được biết, tịnh thất Bồng Lai là nơi nuôi dưỡng 5 chú tiểu từng gây sốt tại chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 5. Các chú tiểu là Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm đã giành được giải thưởng 200 triệu đồng từ chương trình.

Hiện, vụ việc nhóm người cả nam và nữ ngang nhiên xông vào tịnh thất Bồng Lai đập phá, hành hung sư thầy được đăng tải trên mạng xã hội đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.