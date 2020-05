Vụ thẩm phán Nguyễn Hải Nam: Bí ẩn người phụ nữ CA truy tìm

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ án ông Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án TAND quận 4, TP HCM), hiện Công an TP HCM đang truy tìm người phụ nữ "bí ẩn" có liên quan đến vụ án.

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án TAND quận 4, TP HCM) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác" theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015.



Trước đó, sau khi kết thúc điều tra, Công an TP HCM đã đề nghị truy tố 2 bị can này, tuy nhiên VKSND TP HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề then chốt của vụ án chưa được làm rõ.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung, Công an TP HCM cơ bản giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị can. Tuy nhiên, sau khi hai ông Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng bị bắt giam, một phụ nữ liên quan đến vụ án đã bỏ đi đâu không rõ. Hiện Công an TP HCM đang truy tìm nhân vật này để củng cố hồ sơ, làm rõ một số vấn đề khác của vụ án.

Lâm Hoàng Tùng (trái) và Nguyễn Hải Nam (phải) bị khởi tố

Viện KSND cũng đề nghị làm rõ một số người liên quan đến vụ án, trong đó có người phụ nữ áo vàng tên Tâm. Theo ghi nhận tại vụ án, Nguyễn Thị Hương Tâm - người đi chung Nam và Tùng, có mặt trong lúc chiếm giữ nhà, đang bị cảnh sát truy bắt, xử lý sau.

Theo điều tra, chiều 19/9/2019, ông Nam cùng Tùng, Tâm và hơn chục người thuộc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thành Hồ (huyện Bình Chánh), Văn phòng Thừa phát lại quận 1, đến nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.



Họ nói "đến để phong tỏa tài sản" và niêm phong tất cả đồ đạc. Người nhà bà Thảo phản ứng nhưng Nam, Tùng và Tâm mỗi người bế một đứa con của bà Thảo (từ 3 tháng đến 3 tuổi) đưa lên taxi. Bị ngăn cản, họ để các bé vào nôi trước cửa nhà rồi bỏ đi. Nhóm bảo vệ đóng cửa nhà, chiếm đóng bên trong không cho bất kì người nhà bà Thảo vào.

Tại công an, Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội . Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, công an đánh giá đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam đã phạm vào tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Ngoài hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”, bị can Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam được xác định còn có hành vi bế các con của bà Hoàng Thị Thu Thảo lên xe taxi để đưa đi nơi khác; có dấu hiệu của tội “bắt, giữ người trái pháp luật”. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và đề nghị xử lý sau.

