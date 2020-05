Quý bà Bình Dương tung “chiêu” gì... huy động 22 tỷ rồi bỏ trốn?

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm “nữ quái” có hành vi chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo truy tìm đối với Lê Thị Tuyết (SN 1975, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cơ quan công an, người phụ nữ này đã huy động vốn bằng tiền mặt của nhiều người dân dưới hình thức kinh doanh hải sản. Sau khi nhận tiền, Tuyết đã rời khỏi nơi cư trú, không xác định được nơi ở. Số tiền mà Tuyết chiếm đoạt lên tới 21,9 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Lê Thị Tuyết đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Huy động vốn kinh doanh hải sản, Lê Thị Tuyết ôm tiền tỷ bỏ trốn

Hành vi của đối tượng Lê Thị Tuyết có dấu hiệu hình sự về tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 140 BLHS.

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó; b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; đ) Tái phạm nguy hiểm; e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm : a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.