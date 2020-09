Vũ “nhôm” kéo bao nhiêu quan chức “xuống bùn“

Liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết: tại Kỳ họp thứ 48, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ đối với 5 đảng viên vi phạm kỷ luật.

Cụ thể, 5 cá nhân bị khai trừ đảng là: ông Trần Phi (đảng viên Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng thuộc Đảng bộ quận Hải Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty); ông Nguyễn Đình Thống (đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố).

Ông Nguyễn Công Lang (đảng viên Chi bộ 5, Đảng bộ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng); ông Lê Anh Tuấn (đảng viên Chi bộ Công ty CP cung ứng tàu biển Đà Nẵng thuộc Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP cung ứng tàu biển Đà Nẵng); ông Huỳnh Tấn Lộc (đảng viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Phú Mỹ thuộc Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng).

Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "nhôm".

Ngày 17/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định khởi tố 7 bị can: Ông Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an (55 tuổi) cùng bị khởi tố về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; ông Trần Văn Minh (63 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011-2014), bị khởi tố về các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng ra quyết đinh khởi tố 4 người về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Nguyễn Thanh Sang (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng); Phan Ngọc Thạch (cựu Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đà Nẵng); Trần Phi (cựu Tổng giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng).

6 người bị khởi tố về vi phạm các quy định về quản lý đất đai: Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng); Trần Văn Toán (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng); Lê Cảnh Dương (cựu phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng); Nguyễn Văn Cán (cựu chánh văn phòng UBND Đà Nẵng); Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh văn phòng UBND Đà Nẵng); Nguyễn Viết Vĩnh (cựu trưởng phòng Quản lý đô thị Đà Nẵng).

Một nhân vật khác có liên quan đến ngân hàng cũng vướng lao lý vì Phan Văn Anh Vũ như ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB).

Với những vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP HCM có liên quan Vũ "nhôm" , nhà chức trách đã khởi tố các ông: Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM), Đào Anh Kiệt (61 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM), Lê Văn Thanh (56 tuổi, Phó chánh Văn phòng UBND TP HCM); Nguyễn Thanh Chương (44 tuổi, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM).

Các vụ án liên quan đến Vũ "nhôm" vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Vũ "nhôm" trả lời rành rọt trước tòa về 3 bản án