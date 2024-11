Nữ chủ nhà chết tức tưởi trong thùng nước chỉ vì một câu mắng

Thuê người đến làm, chủ nhà nên để ý lời nói và cảm xúc. Đừng như trong câu chuyện dưới đây, chỉ một vì một vài câu mắng chửi mà chủ nhà đã bị người làm thuê sát hại một cách dã man. Qua câu chuyện, mong rằng quý độc giả sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/9/2018, người dân ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi) bị chết trong thùng nước. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, nhưng manh mối vụ án khá mong manh bởi bà T.T.M.L sống khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh. (Căn nhà nơi xảy ra vụ án) Giữa lúc này, một người dân gần đó cho biết, hôm trước bà L. mới kêu người bán dừa tươi. Vậy là các trinh sát liền truy tìm tung tích những người mua dừa ở địa phương, nhưng không phát hiện có gì bất thường. Khi mở rộng ra các vùng lân cận, trong số những người thường hái dừa thuê có Thạch Đen (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) có biểu hiện nghi vấn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhưng Thạch Đen là người ở ấp Phú Thành A (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) lại không nằm trong tầm kiểm soát của công an địa phương. Vì vậy, các trinh sát phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Công an xã Phú Tâm kiểm tra mọi động thái của Thạch Đen và phát hiện thời điểm sau khi xảy ra án mạng, người này không có mặt ở địa phương. Hai ngày sau, công an phát hiện Đen đang uống cà phê ở một quán gần nhà liền mời về trụ sở làm việc. Lúc này, trinh sát phát hiện trên cổ nghi can có đeo một sợi dây chuyền mà theo người nhà của Đen thì “làm nghề bẻ dừa mướn và mua bán dừa thì lấy đâu ra nhiều tiền mà mua dây chuyền vàng”. Qua điều tra, Thạch Đen khai nhận mình là người sát hại bà L. và lấy sợi dây chuyền của nạn nhân. Kiểm tra trên cánh tay Thạch Đen, trinh sát phát hiện có vết trầy xước. Đối tượng thú nhận đó là vết xước khi trèo tường phía sau vào nhà bà L. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo lời khai của Thạch Đen, đối tượng có nhận bẻ dừa thuê cho một người khác nên đến nhà bà L. làm việc. Trong lúc làm việc, Thạch Đen chừa một cây không chịu bẻ nên xảy ra mâu thuẫn với bà L. Sau đó, trong lúc chuyển dừa xuống sông, Thạch Đen làm rơi mấy quả nên tiếp tục bị bà L. la mắng, bắt xuống sông mò lên. Đối tượng này vì thế bực tức và quyết tâm trả thù. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Biết bà L. không có chồng con, sống một mình, đêm 14/9/2018, Đen trèo tường vào rồi đột nhập nhà nạn nhân từ khu vực thông gió ở sàn nước. Sau đó Đen vào phòng ngủ và dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó nghi can lấy của bà L. một sợi dây chuyền và có ý định hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, khi phát hiện bà L. đã chết, Đen kéo thi thể bà vào nhà vệ sinh rồi đẩy vào thùng nước. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo một cán bộ có trách nhiệm, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy trong phổi nạn nhân có nước. Điều này cho thấy lúc bị đẩy vào thùng nước, nạn nhân chưa chết hẳn nên giãy giụa, mũi hít nước vào trong. TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Đen tử hình. Ngoài ra, bị cáo Đen còn phải bồi thường 11,5 triệu đồng phí mai táng. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

