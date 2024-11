Đà Nẵng: Kiểm tra phố ăn nhậu hoạt động quá giờ, gây ồn ào

Dãy quán nhậu trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thường xuyên nhậu khuya, gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự khu dân cư, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trước tình hình đó, tối 16/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tổ chức lực lượng kiểm tra 3 quán nhậu trên tuyến phố này.

Quán Bụi từng bị xử lý nhưng tái phạm

Qua kiểm tra, lực lượng công an lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hoạt động quán nhậu Đốt Lò (địa chỉ 06 Chương Dương), quán nhậu Simsimi (số 25 Chương Dương), quán nhậu Bụi (số 27 Chương Dương).

Trước đó, quán Simsimi và quán Bụi từng bị lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn lập biên bản xử lý nhưng vẫn tái phạm. Do đó, Công an quận tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý và sẽ có văn bản kiến nghị đến UBND quận thu hồi giấy phép kinh doanh đối với một số cơ sở chây ỳ.

Công an làm việc với chủ quán trên phố nhậu Chương Dương

Được biết, đường Chương Dương đang là phố ăn nhậu mới nổi tại Đà Nẵng. Tuy mới, nhưng hàng quán nơi đây thu hút lượng lớn người dân, du khách vì có view đẹp, nằm sát bờ sông…

Một số quán nhậu trên đường này nổi tiếng trên mạng xã hội bởi thực khách, dân nhậu trèo lên bàn để nhảy nhót, “quậy” tưng bừng. Còn chủ quán nhậu thường xuyên mở nhạc công suất lớn như bar, pub để chiều lòng thực khách.

