Sơn La: Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm

Thực hiện quyết định của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La về việc kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) ; giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn các huyện, thành phố, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã tổ chức Đoàn kiểm tra, hậu kiểm trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La .

Đoàn kiểm tra, hậu kiểm, giám sát do ông Trần Mạnh Đức, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, hậu kiểm giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm tại 23 cơ sở trong đó (kiểm tra 17 cơ sở, hậu kiểm 06 cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Châu).

Trong quá trình triển khai thực hiện kiểm tra, hậu kiểm, giám sát tại cơ sở, đoàn kết hợp lấy mẫu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm làm xét nghiệm nhanh tại hiện trường, đồng thời lấy mẫu gửi labo kiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh để đánh giá chất lượng sản phẩm và giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Tổng số cơ sở lấy mẫu giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm tại 11 cơ sở: Số cơ sở được lấy mẫu làm test nhanh tại hiện trường là 09 cơ sở. Số cơ sở được lấy mẫu gửi labo kiểm nghiệm là 02 cơ sở.

Kết quả 23/23 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại trường học có tổ chức ăn bán trú đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về ATTP. Đoàn kiểm tra, hậu kiểm, giám sát tiến hành lấy 17 mẫu thực phẩm, trong đó: 02 mẫu nước uống tinh khiết đóng chai, bình gửi Labo kiểm nghiệm: Test nhanh tại hiện trường 15 mẫu thực phẩm để đánh giá các chỉ tiêu Sulfite 11; Hàn the 04. Kết quả Kết quả 15/15 mẫu đạt. 02 mẫu nước uống tinh khiết đóng chai, bình gửi labo kiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh để đánh giá giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm với sản phẩm nước uống tinh khiết. Kết quả 02/02 mẫu đạt.

Kiểm tra, đánh giá các điều kiện về vệ sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tại Bếp ăn tập thể. Ảnh Chi cục An toàn thực phẩm Sơn La

Qua công tác kiểm tra trên địa bàn huyện Thuận Châu cho thấy việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại một số tổ chức, doanh nghiệp có tổ chức phục vụ suất ăn sẵn trong các trường học thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn huyện Thuận Châu thực hiện tốt theo các quy định hiện hành. Cụ thể: Tổng số cơ sở được kiểm tra, hậu kiểm 23/23 cơ sở thuộc địa bàn huyện Thuận Châu bao gồm các loại hình như sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại một số tổ chức, doanh nghiệp có tổ chức phục vụ suất ăn sẵn trong các trường học thuộc ngành y tế quản lý (có đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến ATTP, các điều kiện về vệ sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người, nguồn nước, nguyên liệu thực phẩm đảm bảo; thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định, thực hiện trong quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo đúng quy định).

Đoàn kiểm tra kiến nghị, Trung tâm Y tế huyện tăng cường phối hợp với Chi cục ATTP trong công tác quản lý về ATTP; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm, thực hiện tốt các quy định về ATTP, đặc biệt là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ tốt các quy định và bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở có tổ chức ăn bán trú khám sức khỏe định kỳ; thường xuyên cập nhật, tập huấn kiến thức về ATTP đối với người quản lý và người trực tiếp chế biến, tiếp xúc với thực phẩm theo quy định. Tiếp tục rà soát thống kê các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý trên địa bàn.

Đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tăng cường phối hợp với ngành y tế trong công tác quản lý ATTP quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát hướng dẫn các trường trực thuộc Sở Giáo dục quản lý có tổ trức ăn bán trú, nội trú, các công ty, doanh nghiệp hợp đồng cung cấp suất ăn cho nhà trường thực hiện nghiêm các điều kiện, quy định về ATTP đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi vi phạm về ATTP, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Thuận Châu tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu về việc kiểm tra, giám sát hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc phòng quản lý có tổ trức ăn bán trú, nội trú, cung cấp suất ăn sẵn thực hiện nghiêm các điều kiện về ATTP đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi vi phạm về ATTP, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Tuyên truyền hướng dẫn các trường học, có tổ chức ăn bán trú khám sức khỏe định kỳ; thường xuyên cập nhật, tập huấn kiến thức về ATTP đối với người quản lý và người trực tiếp chế biến, tiếp xúc với thực phẩm theo quy định. Hàng năm rà soát cập nhật, thống kê các cơ sở giáo dục có tổ trức ăn bán trú, nội trú trên địa bàn huyện phục vụ công tác quản lý, phối hợp cung cấp các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn uống trên địa bàn huyện khi có yêu cầu. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ một số điểm trường bán trú, có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn xã vùng xâu, vùng xa, vùng biên giới để đảm bảo các điều kiện theo quy định trong tổ chức bếp ăn tập thể tại các trường học.