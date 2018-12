Bắt giam nữ giám đốc doanh nghiệp Mai Trang về tội vu khống

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, thông báo đã có đủ chứng cứ để khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Phương Mai (tự Mai Trang) về tội danh “vu khống” theo khoản 2, điều 156, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, vào ngày 13/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Cà Mau nhận được đơn của bà Trần Thị Phương Mai tố cáo bà bị tổ công tác của UBND thành phố Cà Mau cướp tài sản tại khóm 2, phường 9, thành phố Cà Mau. Quang cảnh buổi thông tin giữa Công an tỉnh Cà Mau với các cơ quan báo chí. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

“Xét thấy vụ việc mang tính chất phức tạp nên Công an tỉnh Cà Mau phân công cho Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng xác minh vụ việc. Sau quá trình xác minh làm rõ, lực lượng chức năng kết luận, việc tố cáo tổ công tác của UBND thành phố Cà Mau có hành vi cướp tài sản là không đúng sự thật.

Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và trả lời cho bà Trần Thị Phương Mai được rõ về việc này. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng có trả lời là nhất trí với cơ quan điều tra về việc không có vụ tội phạm xảy ra như đơn tố cáo”, Đại tá Trương Ngọc Danh cho biết.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, sự việc bắt nguồn từ việc bà Trần Thị Phương Mai thuê lại khu đất đã có quyết định thu hồi tại khóm 2, phường 9, thành phố Cà Mau, sau đó, ngang nhiên đưa máy móc vào thi công.

Trước tình hình trên, ngành chức năng địa phương đã nhiều lần đến vận động, tuyên truyền nhưng đối tượng không chấp hành. Đến ngày 1/8, UBND thành phố Cà Mau đã thành lập tổ công tác đến lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Sau đó, UBND thành phố Cà Mau cũng có quyết định xử phạt bà Mai 25 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở tại đô thị không có giấy phép xây dựng.

Ngày 2/8, bà Mai đã làm đơn tố cáo tới Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, yêu cầu khởi tố bị can đối với những người làm nhiệm vụ trong đoàn công tác của UBND thành phố Cà Mau về tội cướp tài sản. Theo đơn tố cáo của bà Mai thì tài sản bị cướp trên nền đất có trị giá hơn 100 triệu đồng và 4 bao tải đựng tiền với tổng trị giá 15 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 10/8, bà Mai đã đồng loạt gửi đơn tố cáo đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc Hội… yêu cầu khởi tố tất cả những người trong đoàn công tác, nêu đích danh 5 người đã cướp tài sản đối với bà.

Tuy nhiên, trong quá trình gửi đơn tố cáo, bà Mai đã nhiều lần điều chỉnh số tiền được cho là bị cướp, từ 4 bao tải tiền với trị giá 15 tỷ đồng thành 2 bao tiền với trị giá lần lượt là 9 và 6 tỷ đồng. Ngày 1/10, bà Mai lại có đơn yêu cầu khởi tố thêm 11 người trong đoàn công tác của UBND thành phố Cà Mau.

Trước việc cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án, bà Mai tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tố cáo thêm 1 Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và 2 điều tra viên vì đã có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thụ lý vụ việc, đồng thời, yêu cầu khởi tố bị can.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra một lần nữa ra quyết định không khởi tố vụ án.

Bị can Trần Thị Phương Mai (sinh năm 1977, ngụ khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) tự xưng là nhà báo, luật sư, đã tham gia khiếu kiện nhiều vụ tranh chấp lĩnh vực đất đai, tranh chấp dân sự không chỉ trên địa bàn tỉnh Cà Mau mà còn ở tỉnh Đồng Nai. Bản thân bà Trần Thị Phương Mai từng có tiền án về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt và bị Toàn án tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm tù giam (từ năm 2009-2011).

Sau thời gian chấp hành án, bị can Trần Thị Phương Mai về tỉnh Cà Mau thành lập Công ty Chế biến và xuất khẩu thủy sản Mai Trang, sau đó, đổi thành Công ty Bất động sản Mai Trang (có địa chỉ tại phường Tân Thành, thành phố Cà Mau). Tuy nhiên, theo xác nhận của Cục thuế tỉnh Cà Mau thì từ ngày thành lập đến nay công ty không hoạt động kinh doanh và không có nhân sự.