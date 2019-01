Xử lý thế nào với hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

Nhà sáng lập tập đoàn Universal Network Connection (UNC) là Luật sư Úc và từng làm việc tại Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Úc, do đó ông rất tôn trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và công lý. Do đó, Công ty Universal Network Connection (UNC) đã và sẽ tiếp tục đệ trình các hồ sơ pháp lý đối với những cáo buộc, các phương thức vi phạm pháp luật để phá hoại, gây rối hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và hình ảnh của Universal Network Connection (UNC) tới Tòa án và các cơ quan chức năng như Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.