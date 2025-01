Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát để lừa đảo ở Hà Tĩnh

Ngày 9/01, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quang Sáng (SN 1997, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Võ Quang Sáng tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an huyện Can Lộc. Theo thông tin ban đầu, với thủ đoạn giả danh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở thành phố Hà Nội, Võ Quang Sáng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận.



Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thông báo: Những ai là nạn nhân của vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nói trên thì gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc hoặc liên hệ Đồng chí Nguyễn Văn Trung (SĐT 0974.722.338) - Điều tra viên thụ lý vụ án để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.