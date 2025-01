TP HCM: Phá đường dây mua bán công cụ hỗ trợ quy mô lớn

Ngày 9/1, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Bá Lộc (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Trước đó, trưa 13/12/2024, P.M.P chạy xe máy chở L.H.A.T (19 tuổi) trên đường Nguyễn Chính Sắt (phường 13, quận Tân Bình) cùng kiện hàng có biểu hiện nghi vấn nên bị công an kiểm tra, phát hiện trong kiện hàng có bình xịt hơi cay, gậy ba khúc, một dụng cụ bắn điện cùng ba viên đạn.

Công cụ hỗ trợ quy mô lớn bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai là bạn học đại học ở TP HCM và làm nhân viên giao hàng xe công nghệ. Trưa cùng ngày, T. nhận đơn hàng kể trên từ đường Bạch Đằng qua đường Nguyễn Chính Sắt. Từ manh mối này, công an xác định Huỳnh Châu Long (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là người đã đặt xe giao hàng. Long thừa nhận buôn các mặt hàng công cụ hỗ trợ như roi điện, bình xịt hơi cay, còng số 8, súng bắn đạn cao su từ năm 2023 tới nay.

Các hàng hóa kể trên, Long mua lại từ một đầu mối thông qua ứng dụng telegram và dùng tài khoản ngân hàng của em họ để giao dịch. Ngày 30/11/2024, Long mua sáu kiện hàng gồm: 50 súng bắn điện, 60 bình xịt hơi cay, 100 còng số 8, 60 đèn pin chích điện với giá gần 90 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Long, Công an thu giữ 45 khẩu súng ngắn, 249 viên đạn, năm hộp tiếp đạn, 30 bộ dụng cụ bắn điện, 175 dụng cụ chích điện; hơn 210 đèn pin chiếu sáng kết hợp chích điện, 200 gậy dùi ba khúc, gần 500 bình xịt hơi cay, 60 còng số 8.

Công an tiếp tục xác định Lộc là người đã bán số công cụ hỗ trợ cho Long nên bắt giữ. Lộc thừa nhận việc dùng ứng dụng mạng xã hội để mua bán “hàng” từ năm 2023. Các công cụ hỗ trợ được Lộc mua từ một người chưa rõ danh tính ở Long An. Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý với Long về cùng hành vi mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.