Nhận 105 tỷ tiền lãi ngoài của Oceanbank, 4 cựu lãnh đạo Vinashin bị truy tố

Gửi số tiền lớn vào Oceanbank để nhận lãi ngoài hợp đồng tiền gửi



Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin - nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC) và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Viện Kiểm sát cũng truy tố 4 bị can để đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin), Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (SN 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin).

Cả bốn cựu lãnh đạo Vinashin bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a- Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Cáo trạng VKSND Tối cao nêu rõ, trong giai đoạn 2008-2010 Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.

Khi đó, dù không được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhưng Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyển , Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên, bàn bạc thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền do OceanBank chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng.

Từ năm 2010 đến tháng 6/2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với số tiền gần 104.000 tỷ đồng và gần 182 triệu USD. Tiền lãi theo hợp đồng là gần 1.100 tỷ đồng và gần 30.000 USD.

Mong muốn có nguồn tiền phục vụ cho hoạt động của OceanBank, Hà Văn Thắm – Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank và cán bộ lãnh đạo tại OceanBank đã ban hành chủ trương chi tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng cho Vinashin để lãnh đạo Vinashin quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank.

Chiếm hưởng cá nhân

Từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, ông Hà Văn Thắm - cựu chủ tịch OceanBank - và nhân viên đã chi lãi ngoài cho các bị can Trần Đức Chính hơn 105 tỷ đồng. Số tiền hơn 105 tỷ đồng này do Trần Đức Chính trực tiếp quản lý, không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin, để ngoài sổ sách, dùng để các bị can chiếm hưởng cá nhân trái pháp luật, chi phí không đúng quy định của Nhà nước.

Theo sự thống nhất của các bị can, Trần Đức Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài này để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin. Bị can Chính khai đã báo cáo và được bị can Sự đồng ý chia nhau 83 tỷ đồng.

Cũng theo lời khai của ông Trần Đức Chính, bị can Nguyễn Ngọc Sự được nhận 50,5 tỷ, bị can Trương Văn Tuyến nhận 15 tỷ đồng, Phạm Thanh Sơn nhận 7,5 tỷ và bản thân Chính được chia 10 tỷ đồng, số còn lại chi hội họp, tiếp khách, chúc tết, hỗ trợ công tác nước ngoài… Tuy nhiên, sau đó, các bị can khác khai nhận được ít hơn rất nhiều so với lời khai của Trần Đức Chính.

Bị can Trương Văn Tuyến và bị can Phạm Thanh Sơn.

Căn cứ bằng chứng, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ, Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ, Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ, còn Trần Đức Chính hưởng 10 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân hơn 82 tỷ đồng.

Do vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kết luận, các bị can: Nguyễn Ngọc Sự, Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỷ đồng của OceanBank.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin đã đưa ra chủ trương gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank nhằm chiếm đoạt số tiền chi ngoài lãi suất của OceanBank. Bị can Nguyễn Ngọc Sự cũng là người đã quyết định giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý và chi tiêu, sử dụng số tiền này. Bản thân bị can Sự đã trực tiếp ký 12 hợp đồng/giao dịch gửi tiền vào OceanBank và chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng.

Theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến, bị can Trần Đức Chính đã trực tiếp ký nhiều hợp đồng/giao dịch phát sinh tiền gửi tại OceanBank; trực tiếp nhận, quản lý, chi tiêu sử dụng trái nguyên tắc số tiền ngoài lãi suất theo chỉ đạo của Sự, Tuyến, Sơn và chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng.

Với vai trò là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Vinashin, bị can Trương Văn Tuyến cùng đề xuất chủ trương, trực tiếp chỉ đạo việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank; ký ủy quyền cho Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính thực hiện gửi tiền vào OceanBank khi chưa được sự đồng ý của Chính phủ. Bị can Trương Văn Tuyến đã trực tiếp ký 2 hợp đồng/giao dịch tiền gửi, không chỉ đạo hạch toán số tiền ngoài lãi suất vào hệ thống sổ sách kế toán của Vinanshin. Bị can Tuyến cũng là người đề xuất việc chia tiền và chiếm hưởng cá nhân số tiền 3,5 tỷ đồng.

Bị can Phạm Thanh Sơn đã đồng thuận chủ trương và thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank , trực tiếp ký nhiều hợp đồng/giao dịch gửi tiền vào OceanBank khi không có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Bị can Sơn bị Viện Kiểm sát xác định là đã chiếm hưởng cá nhân 1,2 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kết luận, 4 bị can Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến, Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Hiện chỉ có bị can Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền đã chiếm hưởng (Nguyễn Ngọc Sự nộp 5,3 tỷ đồng, Trương Văn Tuyến nộp 3,5 tỷ đồng). Hai bị can Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn chưa nộp lại số tiền đã chiếm hưởng.