Nữ sinh tự tử sau khi bị hiếp dâm: Lời kể chủ nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Chủ nhà nghỉ nơi nữ sinh bị đối tượng đưa vào phòng hiếp dâm kể lại, thời điểm bị đưa vào nhà nghỉ cả 2 có biểu hiện say rượu, sau đó chủ nhà nghỉ nghe tiếng khóc lóc. Hôm sau, chủ nhà nghỉ nghe tin nữ sinh nhảy cầu tự tử sau khi bị hiếp dâm.

Nghi phạm và nữ sinh vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn nữ sinh tự tử sau khi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh, chủ nhà nghỉ B.H. (thuộc xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) – nơi xảy ra vụ việc cho biết có tiếp nhận nữ sinh V.A. và một nam thanh niên đi cùng vào thuê phòng vào khoảng 22h ngày 14/4. Sau khi nữ sinh V.A. nhảy cầu tự tử người quản lý nhà nghỉ cũng được công an mời lên làm việc. Liên quan sự việc, chủ nhà nghỉ B.H. (thuộc xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) – nơi xảy ra vụ việc cho biết có tiếp nhận nữ sinh V.A. và một nam thanh niên đi cùng vào thuê phòng vào khoảng 22h ngày 14/4. Sau khi nữ sinh V.A. nhảy cầu tự tử người quản lý nhà nghỉ cũng được công an mời lên làm việc. Theo lời chủ nhà nghỉ, vào khoảng 22h ngày 14/4, Vũ Văn Hiếu và nữ sinh Nguyễn Thị V.A. đến thuê nhà nghỉ tại đây. Nữ sinh V.A khi còn sống. “Khi vào hỏi thuê phòng hai người không có hành vi lôi kéo, cãi vã gì mà chỉ có biểu hiện say xỉn. Thấy vậy, tôi cho thuê phòng 205 ngay ở tầng 2 nhà nghỉ để họ tiện đi lại. Tuy nhiên, sau đó 5 phút, tôi nghe tiếng cô gái khóc ở trên phòng. Khi đang định đi lên để kiểm tra xem có chuyện gì thì bất ngờ có 3 thanh niên đi xe máy hiệu SH vào phía trong và nói rằng đi tìm người. Lúc này mấy thanh niên nói tìm cô gái và đi vào đang ở 303. Thời điểm đó phòng 303 không có khách thuê, nên họ đi xuống hỏi tôi. Khi dẫn họ lên phòng 205 thì chỉ thấy cô gái ở đó đang kéo lại quần áo. Thấy vậy, 3 thanh niên có dẫn cô gái xuống tầng 1 rồi đi ra cửa nhà nghỉ đứng nói chuyện. Sợ xảy ra chuyện không hay tại nơi mình đang kinh doanh, tôi chạy lên các phòng để tìm nam thanh niên đi cùng cô gái vào nhà nghỉ lúc đầu nhưng không thấy”, nữ chủ nhà cho biết. Nơi tìm thấy thi thể nữ sinh. Chủ nhà nghỉ cho hay, sau đó, bà phát hiện nam thanh niên ở tầng thượng. Khi dẫn nam thanh niên này xuống thì cô gái cùng 3 người bạn kia đã dời đi và nam thanh niên này cũng đi luôn khỏi nhà nghỉ. Khi công an đến lấy thông tin thì mới biết tin cô gái nhảy cầu tự tử.

Nữ sinh nhắn tin trước khi tự tử không ai tin vì tưởng nói đùa



Thông tin mới nhất vụ , hiện gia đình nạn nhân đã lo xong hậu sự cho người xấu số nhưng những người thân, bạn bè của nữ sinh vẫn bàng hoàng, xót xa.

Chị L. (chị họ của nữ sinh Nguyễn Thị V.A, SN 2001, ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, tối ngày 14/4, V.A. có xuống nhà chị L. chơi, sau đó nữ sinh đi liên hoan hội làng nhà bạn. Biết V.A. uống rượu nên chị L. có nhắn bảo về để mẹ ở nhà khỏi lo.

“Sau khi say rượu, V.A. cùng Hiếu đi vào nhà nghỉ B.H. Tuy nhiên, hai người vẫn chưa có chuyện gì. Sau đó V.A. gọi điện cho Q. là người yêu đến đón. Khi chứng kiến hai người ở nhà nghỉ, Q. không tin lời giải thích của V.A., hai người sau đó xảy ra cãi lộn.

Khoảng 6h sáng V.A. có nhắn tin cho bạn bè rằng mình sẽ tự tử, tuy nhiên không ai tin, bởi ngày thường tính em ấy hay nói đùa. V.A. cũng là người biết bơi nên nói nhảy cầu càng không ai tin”, chị L. kể.

Người thân nữ sinh bàng hoàng trước sự việc.

Theo người chị này, đến khoảng hơn 7h sáng ngày 15/4, thì gia đình nhận được tin dữ V.A. nhảy cầu tự tử.

“Khi chúng tôi chạy ra tới cầu Hồ thấy nhiều người chứng kiến cho biết, sau khi nhảy xuống V.A. cũng bơi được vài vòng, tuy nhiên em ấy đuối quá nên nước xoáy cuốn đi không thể bơi được nữa. Bạn trai nó cũng đứng đó nhưng không biết bơi nên không dám nhảy xuống. Người nhảy xuống cứu là người qua đường”, chị L. buồn rầu nói.

Theo em T. - bạn thân của nữ sinh V.A kể lại, sáng sớm ngày 15/4, T. nhận được 3 đoạn tin nhắn từ Facebook của V.A. Nội dung tin nhắn khiến T. cảm thấy choáng váng khi người bạn mình kể lại sự việc bị hãm hiếp tối 14/4.

“Em không muốn sống nữa. Em muốn nó phải chịu trách nhiệm về những gì nó gây ra” - nội dung một đoạn tin nhắn bên dưới kèm chụp ảnh thành cầu Hồ và lời nói ngắn ngủi “nhảy nhé”” em T. kể lại và cho biết khi nhận được tin nhắn của V.A, em thấy khá bất ngờ và gọi điện ngay cho V.A. Khi đó T. vẫn nghĩ V.A nói đùa nhưng điện thoại của V.A. lúc này đã không còn liên lạc được nữa.

Cũng theo lời em T.,sau đó không lâu, em nhận được thông tin V.A. Đã nhảy cầu tự tử do bị hiếp dâm, T. bàng hoàng chạy ra hiện trường, nơi người dân vẫn đang tìm kiếm thi thể bạn mình.

Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Công an xã Hà Mãn (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, đến nay, ngoài đối tượng Vũ Văn Hiếu, Công an huyện Thuận Thành cũng tạm giữ thêm 4 người có liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 tự tử do nghi bị hãm hiếp để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc…